La lonja de Laxe recupera el lunes las subastas presenciales de pescado

Una degustación en la lonja de Laxe EC

La lonja de Laxe retomará el próximo lunes las subastas presenciales de pescado, después del período en el que permaneció interrumpida esta modalidad de venta. La actividad recuperará tanto su horario habitual como el tradicional formato de subasta cantada.

A partir del lunes, la venta del pescado del día volverá a realizarse de lunes a viernes a las 17.00 horas, según informó la cofradía.

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La recuperación de las subastas presenciales permitirá restablecer la actividad habitual de la lonja, aunque durante el período de interrupción las instalaciones no permanecieron sin ventas. Se mantuvieron las correspondientes a las capturas de la flota de cerco y también las de recursos específicos.

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Entre estas últimas se encuentran las de pulpo y navaja-longueirón, aunque la comercialización de este último recurso quedó posteriormente interrumpida por el inicio de la veda.

La vuelta de la subasta cantada se produce precisamente después de que la cofradía cerrase esta semana una campaña para promocionar los productos comercializados en la lonja. El programa concluyó con un showcooking en el Parador Costa da Morte, en Muxía, en el que los cocineros Miguel Mosteiro y Adrián Mayo elaboraron platos con longueirón, merluza, sardina y maragota procedentes de Laxe.