Laxe destina cerca de 184.000 euros a renovar A Besugueira y los accesos a Mórdomo y Soacasas

Fachada de la sede consistorial de Laxe EC

El Concello de Laxe sacó a licitación dos obras por un importe conjunto de 183.996 euros. La actuación de mayor envergadura supondrá la reurbanización del tramo norte del Camiño da Besugueira, mientras que la segunda permitirá ampliar y renovar cerca de 700 metros del vial de acceso a los lugares de Mórdomo y Soacasas.

Los dos procedimientos se encuentran ya abiertos para la presentación de ofertas. Las empresas interesadas en ejecutar la mejora del vial de Traba tendrán hasta el 14 de octubre, mientras que el plazo correspondiente al Camiño da Besugueira finalizará el día 26. Una vez adjudicados los contratos y completada la tramitación podrán comenzar los trabajos.

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La intervención en A Besugueira concentra 130.000 euros de la inversión. El proyecto pretende renovar un tramo que presenta deterioros derivados tanto del uso como de las diferentes intervenciones realizadas a lo largo de los años sobre las redes de abastecimiento y saneamiento.

La principal transformación será la creación de una plataforma única con pavimento de hormigón desactivado, pero las obras alcanzarán también a diferentes servicios existentes bajo la vía.

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El proyecto contempla mejorar el drenaje y la recogida de aguas pluviales y conectar las bajantes de los edificios a la nueva red. También se renovará parte de la red de abastecimiento de agua, se realizarán actuaciones sobre el alumbrado público y se incorporarán nuevos elementos de señalización.

La actuación está vinculada al POS+ Adicional 2/2025 de la Diputación de A Coruña.