Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Laxe

Laxe destina cerca de 184.000 euros a renovar A Besugueira y los accesos a Mórdomo y Soacasas

Los dos procedimientos se encuentran ya abiertos para la presentación de ofertas

Diana Bergara
03/10/2026 18:40
Fachada de la sede consistorial de Laxe
Fachada de la sede consistorial de Laxe
EC
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Concello de Laxe sacó a licitación dos obras por un importe conjunto de 183.996 euros. La actuación de mayor envergadura supondrá la reurbanización del tramo norte del Camiño da Besugueira, mientras que la segunda permitirá ampliar y renovar cerca de 700 metros del vial de acceso a los lugares de Mórdomo y Soacasas.

Los dos procedimientos se encuentran ya abiertos para la presentación de ofertas. Las empresas interesadas en ejecutar la mejora del vial de Traba tendrán hasta el 14 de octubre, mientras que el plazo correspondiente al Camiño da Besugueira finalizará el día 26. Una vez adjudicados los contratos y completada la tramitación podrán comenzar los trabajos.

20260921PortosAlcaldeLaxe (2)

Portos invertirá 240.000 euros en la construcción de una nave para almacenamiento de aparejos para los marineros de Laxe

Más información

La intervención en A Besugueira concentra 130.000 euros de la inversión. El proyecto pretende renovar un tramo que presenta deterioros derivados tanto del uso como de las diferentes intervenciones realizadas a lo largo de los años sobre las redes de abastecimiento y saneamiento.

La principal transformación será la creación de una plataforma única con pavimento de hormigón desactivado, pero las obras alcanzarán también a diferentes servicios existentes bajo la vía.

Una sesión de archivo del pleno de la corporación municipal de Laxe

Laxe quiere invertir 237.000 euros del POS + Adicional en obras y otros 50.000 en gasto corriente

Más información

El proyecto contempla mejorar el drenaje y la recogida de aguas pluviales y conectar las bajantes de los edificios a la nueva red. También se renovará parte de la red de abastecimiento de agua, se realizarán actuaciones sobre el alumbrado público y se incorporarán nuevos elementos de señalización.

La actuación está vinculada al POS+ Adicional 2/2025 de la Diputación de A Coruña.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Fachada de la sede consistorial de Laxe

Laxe destina cerca de 184.000 euros a renovar A Besugueira y los accesos a Mórdomo y Soacasas
Diana Bergara
Una degustación en la lonja de Laxe

La lonja de Laxe recupera el lunes las subastas presenciales de pescado
Diana Bergara
El showcooking celebraro este jueves en el parador de Muxía con productos de Laxe

La lonja de Laxe lleva el longueirón, la merluza, la sardina y la maragota a la alta cocina
Manuel Bermúdez Bermúdez
Cristina Vázquez, nueva candidata del BNG a la alcaldía de Laxe

El BNG de Laxe exige una solución a los problemas del servicio de bus para los estudiantes de Traba
redacción carballo