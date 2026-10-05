Pescado y marisco de primera para estrenar el regreso de las pujas a la lonja de Laxe

Puja presencial este lunes en la lonja de Laxe Mar Casal

La lonja de Laxe recuperó este lunes buena parte de su actividad habitual con el regreso de las subastas presenciales. Y las capturas acompañaron en el estreno. Rapes, lubinas, rodaballos y bogavantes, entre otras especies, ocuparon las mesas en una jornada que volvió a reunir a compradores y profesionales alrededor del pescado de primera calidad desembarcado en el puerto.

A partir de ahora, las subastas volverán a celebrarse de lunes a viernes a las cinco de la tarde, recuperando una actividad que había permanecido interrumpida temporalmente. Durante este período, sin embargo, la comercialización no llegó a desaparecer por completo de las instalaciones. Continuaron las ventas correspondientes a la flota de cerco y también las de recursos específicos como el pulpo y la navaja-longueirón, esta última hasta el comienzo de la veda.

El regreso de las pujas se produce, además, pocos días después de que la cofradía concluyese una iniciativa destinada precisamente a dar visibilidad al producto que pasa por la lonja de Laxe. La campaña terminó la pasada semana con un showcooking celebrado en el Parador Costa da Morte, en Muxía, donde los cocineros Miguel Mosteiro y Adrián Mayo trabajaron con longueirón, merluza, sardina y maragota procedentes de la localidad.