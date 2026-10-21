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Laxe

La casa rural Arrueiro de Soesto anima a disfrutar de su 'Experiencia micolóxica'

Incluye una salida guiada, una cena con maridaje y una segunda salida para poner en práctica lo aprendido

Manuel Froxán Rial
21/10/2026 19:12
Vista de la casa rural Arrueiro de Soesto
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La casa rural Arrueiro de Soesto, Laxe, anima a disfrutar de un fin de semana entre bosque, sabores de otoño e iniciación a la micología. Para ello se oferta una doble fecha, una primera el fin de semana del sábado 30 de octubre y del domingo 1 de noviembre; y una segunda, los días 21 y 22 de noviembre.

El programa de esta denominada 'Experiencia micolóxica' contempla una primera salida guiada en la que el experto Juan Carlos Laboura enseñará a reconocer y recolectar setas. Esa jornada inicial culminará con una cena a base de un menú degustación de temporada con los 'cogumelos' como protagonistas elaborado por el Premio Mellor Cociñeiro Galego 2025.

Al día siguiente se efectuará una segunda salida por el entorno para poner en práctica lo aprendido el primer día y resolver dudas.

En lo tocante a precios, será de 90 euros por persona para aquellos que solo quieran disfrutar de la experiencia micológica, incluidas la doble salida y la cena maridaje, y de 280 euros para dos personas si se quiere pernoctar en el establecimiento, con el desayuno del domingo también incluido.

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