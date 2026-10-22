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Laxe

El BNG de Laxe pide que se aproveche el POS+ Adicional para dotar de saneamiento a Conlle, Transfontáns y Carrabete

Los nacionalistas quieren que los de 140.409 euros que le corresponden al Concello se destinen íntegramente a atender esta "necesidade básica"

Manuel Froxán Rial
22/10/2026 19:34
Cristina Vázquez, nueva candidata del BNG a la alcaldía de Laxe
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El BNG de Laxe pide que los 140.409 euros que le corresponden al Concello de Laxe por el POS+ Adicional 4/2026 se destine íntegramente a "atender unha necesidade básica que continúa sen resolver na parroquia de Serantes: o saneamento dos núcleos de Conlle, Transfontáns e Carrabete".

Para los nacionalistas resulta incomprensible que en pleno siglo XXI estos núcleos, situados a escasa distancia del casco urbano de Laxe, continúen sin disponer de un servicio básico como el saneamiento, además de criticar que la Xunta ejecutase una senda peatonal que atraviesa todo el núcleo de Conlle sin que previamente se acometiese la red de saneamiento.

"A nova achega extraordinaria da Deputación da Coruña representa unha oportunidade para comezar a dar resposta a unha carencia histórica que non debería continuar adiándose", apunta el BNG laxense.

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