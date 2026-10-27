El joven escritor laxense Samuel Martínez lanza la segunda edición de su novela 'Más allá de un internado'

La segunda edición de la novela ya está a la venta Diversidad Literaria

'Más allá de un internado', la segunda novela del joven escritor laxense Samuel Martínez Fandiño, ha tenido una buena acogida entre los lectores. Desde su publicación hace menos de un mes la editorial Diversidad Literaria lleva vendidos vía online setenta ejemplares, por lo que autor y firma editora ya tienen lista la segunda edición.

Samuel Martínez empezó a escribir a los 15 años textos de poesía en los que reflejaba vivencias personales y sentimientos. Fue una etapa vital en la que reconoce haber sufrido burlas e insultos, de los que se defendió buscando refugio en la escritura, a través de la que trata de reflejar según él mismo confiesa, "que seamos como seamos, todos podemos cumplir nuestros sueños porque luchando todo se puede".

En 'Más allá de un internado' apuesta por una historia llena de misterio, secretos y acción, pero también de amor y amistad, y en la que vuelve a aprovechar para "transmitir un mensaje que considero especialmente importante: una discapacidad no debería marcar los límites de una personas ni permitir que los demás decidan hasta dónde puede llegar".

La trama gira en torno a Nymira, una joven cuyas vacaciones terminan de forma trágica después de sufrir un misterioso accidente que la deja en coma. Cuando despierta, comienza a descubrir que lo ocurrido podría no haber sido un accidente y que alguien pudo haber intentado asesinarla. Al regresar al internado, su vida se convierte en una búsqueda constante de respuestas para descubrir la verdad.