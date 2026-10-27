Laxe moderniza el Museo do Mar para conservar y digitalizar un archivo de 130.000 fotografías

Las nuevas vitrinas del Museo do Mar de Laxe C. Laxe

El Museo do Mar de Laxe cuenta con nuevos equipamientos destinados a mejorar la conservación de sus fondos históricos y avanzar en la digitalización de su archivo fotográfico, integrado por unas 130.000 imágenes. El Concello ha incorporado durante este año distintos medios materiales y tecnológicos al centro, gracias a una subvención de la Xunta de Galicia dirigida a los museos y colecciones de la Rede Galega de Museos.

Una de las principales novedades es la adquisición de un ordenador de alta capacidad que facilitará el tratamiento digital de las fotografías conservadas en el museo. Este equipo permitirá avanzar en la digitalización, organización y documentación de los fondos existentes, así como de las nuevas imágenes que puedan incorporarse en el futuro.

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El archivo constituye uno de los recursos documentales del centro para el estudio y la difusión de la historia local y de la vinculación de Laxe con el mar. Su tratamiento digital facilitará las tareas de conservación y consulta, además de servir de apoyo a futuras investigaciones y actividades divulgativas.

Más protección frente a la humedad

Las mejoras también afectan directamente a las condiciones de conservación de las piezas y documentos históricos. El Concello ha adquirido una nueva vitrina para la planta bajo cubierta del edificio, destinada al almacenamiento, custodia y exposición de fondos culturales. Su instalación permitirá ofrecer una mayor protección frente a posibles daños físicos y factores ambientales.

Además, se han colocado cuatro deshumidificadores, uno en cada planta del museo, para controlar los niveles de humedad. Esta medida resulta especialmente relevante por la ubicación del edificio en un municipio costero, donde el clima oceánico y las precipitaciones frecuentes pueden dificultar la conservación de materiales sensibles.

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La actuación incluye también la adquisición de dos reproductores multimedia para sustituir equipos averiados que daban servicio a las pantallas de televisión del museo. Los nuevos dispositivos permitirán recuperar la reproducción de contenidos audiovisuales, selecciones fotográficas y documentación histórica distribuidos por las cuatro plantas del edificio.

El equipamiento informático incorporado también podrá utilizarse como apoyo para charlas, jornadas, simposios y otras actividades relacionadas con el patrimonio marítimo y cultural de Laxe. Las adquisiciones forman parte de un proyecto municipal de conservación preventiva, divulgación y almacenamiento de la colección permanente, financiado mediante una línea de ayudas de la Secretaría Xeral de Cultura de la Xunta.