El BNG denuncia robos de elementos ornamentales en el cementerio de Laxe

Vista del cementerio de Laxe Ramon Busto

El BNG denuncia una serie de robos que afectaron a elementos ornamentales de sepulturas y panteones del cementerio de Laxe, apuntando que además del consiguiente perjuicio económico, causaron indignación y la natural preocupación entre los afectadas por lo que entienden que esas familias reclamen medidas para evitar que se repitan hechos de este tipo.

Los nacionalistas presentaron un escrito en el Concello en el que solicitan al Gobierno municipal que asuma la iniciativa institucional ante estos hechos, empezando por evaluar las condiciones de seguridad del camposanto y por impulsar las medidas preventivas necesarias para reducir el riesgo de nuevos robos.

Llaman también la atención sobre el hecho de que el cementerio cuenta con dos partes diferenciadas, una de titularidad municipal y otra dependiente del Arzobispado de Santiago, por lo que entienden que ambas entidades deben colaborar en la búsqueda de soluciones. Por tal motivo, piden también al Concello que haga las gestiones oportunas ante el Arzobispado a fin de coordinar posibles actuaciones.

Desde el Bloque abogan además por estudiar la posibilidad de contratar una póliza de seguro que contemple la cobertura de robos y daños por vandalismo. Por último, pretenden que el Concello asesore a los afectados sobre los procedimientos a seguir para denunciar y reclamar compensaciones por las pérdidas sufridas, además de mantener puntualmente informados a los miembros de la corporación municipal.