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Laxe

Laxe prepara una tarde de Samaín con un túnel del terror, talleres y experimentos científicos

El polideportivo municipal acogerá este sábado,  actividades de 17.00 a 20.00 horas

A. Pérez Cavolo
29/10/2026 21:01
Celebración del Samaín el año pasado en la comarca
Archivo
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El Concello de Laxe celebrará este sábado, una nueva jornada de Samaín con una programación de actividades infantiles y familiares que transformará el polideportivo municipal en un espacio dedicado al misterio, los disfraces y la diversión.

La celebración se desarrollará entre las 17.00 y las 20.00 horas y contará con un túnel del terror, uno de los principales atractivos de la jornada, además de diferentes talleres y espacios para participar en las actividades propias de esta festividad.

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Entre las propuestas figura un taller de decoración de calabazas. La organización anima a los participantes a acudir disfrazados y llevar su propia calabaza para exponerla posteriormente en el jardín del Concello.

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También se celebrará un taller de maquillaje terrorífico, en el que los asistentes podrán completar sus disfraces con caracterizaciones relacionadas con el Samaín. La programación incorpora, además, un taller de experimentos científicos, que permitirá a los participantes acercarse a la ciencia mediante actividades prácticas. El recinto dispondrá igualmente de un espacio para fotografías o photocall, así como música y ambientación terrorífica durante toda la tarde.

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