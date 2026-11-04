El Concello de Laxe, con ayuda de la Xunta, invierte 34.000 euros en la mejora del pabellón municipal

Por la derecha, el alcalde, Francisco Charlín y Belén do Campo durante la visita al polideportivo Mar Casal

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, acompañada por el alcalde de Laxe, Francisco Charlin, visitó dicho municipio para conocer de cerca las obras de mejora ejecutadas en el pabellón municipal, en las que a través de una convocatoria de ayudas de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes se invirtieron 34.000 euros.

Durante la visita la delegada explicó que la intervención fue dirigida a modernizar y poner en valor un equipamiento deportivo de uso intensivo por parte de vecinos, centros educativos y entidades deportivas del municipio.

Los trabajos permitieron actuar sobre diferentes elementos de las instalaciones con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad, accesibilidad, higiene y funcionalidad de un pabellón que cuenta con más de 30 años de antigüedad. Entre las mejoras realizadas figuran la reparación de los daños existentes en los paramentos interiores de la zona de pista, el pintado de los espacios interiores de la pista deportiva y de los vestuarios del pabellón y del campo de fútbol municipal, así como la reparación del salvaescaleras que comunica la zona deportiva con la sala de musculación y el gimnasio municipal.

El proyecto se completó con la sustitución de la carpintería interior de los vestuarios del campo de fútbol, mejorando unas dependencias sometidas a un elevado nivel de uso y tránsito.

El pabellón municipal de Laxe, situado en la zona del Cabo da Arena, próxima al campo de fútbol, al colegio y al instituto, cuenta con una superficie construida de alrededor de 1.771 metros cuadrados y acoge a lo largo del año una amplia variedad de actividades: propuestas deportivas municipales, actividades escolares, entrenamientos y competiciones de clubes, así como diferentes eventos y espectáculos. El elevado nivel de utilización de las instalaciones, con más de 2.000 personas usuarias mensuales, hace especialmente relevante esta inversión en su mantenimiento y conservación.

Do Campo recordó que la orden de ayudas de Presidencia con la que se financió la actuación va dirigida a la creación y mejora de las infraestructuras, dotaciones, instalaciones y equipamientos vinculados a la prestación de servicios municipales y está dotada con un presupuesto de 3,5 millones de euros. Este año 2026 permitió impulsar actuaciones en 32 ayuntamientos de la provincia por un importe de más de 1,1 millones. Concretamente, en la Costa da Morte recibieron estos apoyos siete ayuntamientos: Laxe, Fisterra, Malpica, Ponteceso, Cee, Coristanco y Muxía, por un importe de más de 250.000 euros.