Laxe renueva la imagen del área recreativa del Paio, en la playa de Traba

Vista de la renovada área recreativa Concello de Laxe

El área recreativa del Paio, situada en el entorno de la playa de Traba, luce una imagen renovada gracias a la instalación de nuevo mobiliario por parte del Concello de Laxe, que aprovechó para ello una subvención de 15.000 euros concedida por la Xunta de Galicia al amparo de la línea de ayudas destinadas a municipios con territorio incluido dentro de Red Natura 2000, con el fin de mejorar y poner en valor espacios naturales e infraestructuras destinadas al uso público.

Los trabajos permitieron renovar el equipamiento del área recreativa mediante la instalación de nuevas mesas de madera con bancos, bancos independientes y papeleras, distribuidos por las diferentes zonas de descanso y convivencia. El nuevo mobiliario, realizado principalmente en madera, se integra en el paisaje y contribuye a crear un ambiente más acogedor, funcional y respetuoso con el entorno natural.

La actuación permitirá que vecinos y visitantes puedan disfrutar de comidas al aire libre, jornadas de convivencia y momentos de descanso en uno de los enclaves paisajísticos más atractivos de la costa laxense. Además, la renovación de las papeleras contribuirá a mejorar las condiciones de limpieza y conservación de este espacio, fomentando un uso responsable de las instalaciones y el respeto por el medio ambiente.

Otra vista del nuevo mobiliario Concello de Laxe

El área recreativa del Paio se encuentra en un entorno de gran valor ambiental y paisajístico, en las inmediaciones de la playa de Traba, uno de los principales referentes naturales y turísticos del municipio.

El alcalde de Laxe, Francisco Charlín, destaca la importancia de aprovechar las distintas líneas de financiación de las administraciones para continuar mejorando los espacios públicos del municipio. "Seguimos traballando para que Laxe conte con espazos públicos cada vez máis coidados e mellor equipados. A área recreativa do Paio está situada nun lugar extraordinario e, con esta actuación, queremos que tanto a nosa veciñanza como as persoas que nos visitan poidan desfrutar dela nas mellores condicións", declara.

Desde el Gobierno local destacan que esta intervención forma parte de las actuaciones de conservación, mantenimiento y mejora de las instalaciones municipales, con el fin de ofrecer espacios de calidad tanto a los vecinos como a todas aquellas personas que escogen Laxe para pasar su tiempo libre. El Concello invita a todos ellos a acercarse al área recreativa del Paio para conocer y disfrutar de las renovadas instalaciones, a la vez que recuerda la importancia de hacer un uso responsable del mobiliario y contribuir a la conservación del entorno.