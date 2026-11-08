Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Laxe

Laxe renueva la red de saneamiento de la rúa Santa Rosa mediante una inversión de más de 140.000 euros

El proyecto incluyó la instalación de un sistema separativo para diferenciar la recogida y conducción de aguas residuales y pluviales

Manuel Froxán Rial
08/11/2026 13:37
Una parte de la rúa Santa Rosa de Laxe
Una parte de la rúa Santa Rosa de Laxe
Concello de Laxe
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Concello de Laxe acaba de finalizar la ejecución de las obras de implantación de una nueva red de saneamiento separativa en la rúa Santa Rosa, lo que supuso una inversión de 141.750 euros. Esta intervención, financiada a través del Plan Único de Concellos da Diputación da Coruña, dentro del Plan de Obras e Servizos (POS+ Adicional 2/2023), permitió actuar sobre la red de saneamiento de esta zona, dotándola de una infraestructura más moderna y adaptada a las necesidades actuales.

La principal mejora efectuada consiste en la implantación de un sistema separativo de saneamiento, que permite diferenciar la recogida y conducción de las aguas residuales y de las aguas pluviales, contribuyendo a una gestión más eficiente de los recursos hídricos y a un mejor funcionamiento de la red. 

El alcalde de Laxe, Paco Charlín, destaca la importancia de esta actuación dentro de la apuesta del Gobierno municipal por la mejora progresiva de los servicios básicos y de las infraestructuras públicas. "Seguimos traballando para que Laxe conte cunhas infraestruturas modernas, eficientes e preparadas para o futuro. Son actuacións que, aínda que moitas veces non resultan visibles unha vez rematadas, teñen unha enorme importancia para o día a día dos nosos veciños e veciñas", afirma. El regidor apunta además que "cada investimento destinado a renovar e mellorar as redes municipais é un investimento na calidade de vida da veciñanza, na protección do medio ambiente e no futuro do noso concello".

Con la finalización de este obra, el Concello de Laxe continúa avanzando en su objetivo de renovar progresivamente las infraestructuras municipales, prestando especial atención a los servicios esenciales y a las actuaciones que contribuyen a mejorar el bienestar de la población.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

Una parte de la rúa Santa Rosa de Laxe

Laxe renueva la red de saneamiento de la rúa Santa Rosa mediante una inversión de más de 140.000 euros
Manuel Froxán Rial
Vista de la renovada área recreativa

Laxe renueva la imagen del área recreativa del Paio, en la playa de Traba
Manuel Froxán Rial
Magosto laxe 3

Castañas y artesanía para disfrutar del otoño en Laxe
Diana Bergara
Iglesia Santa María da Atalia de Laxe

Un viaje por la historia y el patrimonio de Laxe desde cada iglesia
Diana Bergara