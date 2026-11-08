Laxe renueva la red de saneamiento de la rúa Santa Rosa mediante una inversión de más de 140.000 euros

Una parte de la rúa Santa Rosa de Laxe Concello de Laxe

El Concello de Laxe acaba de finalizar la ejecución de las obras de implantación de una nueva red de saneamiento separativa en la rúa Santa Rosa, lo que supuso una inversión de 141.750 euros. Esta intervención, financiada a través del Plan Único de Concellos da Diputación da Coruña, dentro del Plan de Obras e Servizos (POS+ Adicional 2/2023), permitió actuar sobre la red de saneamiento de esta zona, dotándola de una infraestructura más moderna y adaptada a las necesidades actuales.

La principal mejora efectuada consiste en la implantación de un sistema separativo de saneamiento, que permite diferenciar la recogida y conducción de las aguas residuales y de las aguas pluviales, contribuyendo a una gestión más eficiente de los recursos hídricos y a un mejor funcionamiento de la red.

El alcalde de Laxe, Paco Charlín, destaca la importancia de esta actuación dentro de la apuesta del Gobierno municipal por la mejora progresiva de los servicios básicos y de las infraestructuras públicas. "Seguimos traballando para que Laxe conte cunhas infraestruturas modernas, eficientes e preparadas para o futuro. Son actuacións que, aínda que moitas veces non resultan visibles unha vez rematadas, teñen unha enorme importancia para o día a día dos nosos veciños e veciñas", afirma. El regidor apunta además que "cada investimento destinado a renovar e mellorar as redes municipais é un investimento na calidade de vida da veciñanza, na protección do medio ambiente e no futuro do noso concello".

Con la finalización de este obra, el Concello de Laxe continúa avanzando en su objetivo de renovar progresivamente las infraestructuras municipales, prestando especial atención a los servicios esenciales y a las actuaciones que contribuyen a mejorar el bienestar de la población.