La actividad se desarrolló en el local social de la parroquia y contó con la presencia de representantes municipales Cedida

La Asociación de Vecinos de Serantes, en el municipio de Laxe, celebró el pasado fin de semana su tradicional magosto, en una jornada marcada por la participación y la confraternización vecinal.

La cita se desarrolló en un ambiente festivo y de convivencia, al que también se sumaron miembros del gobierno local y el párroco de Serantes.

El magosto estuvo de lo más concurrido Cedida

La música fue una de las grandes protagonistas de la noche con la actuación de Os Farrapos de Cesullas, que ofrecieron su repertorio tradicional y contribuyeron a crear un ambiente festivo y participativo.

También hubo una presencia muy especial, la de Irma Macías y Luís Pinto, quienes se unieron a la celebración tras ofrecer un concierto en la iglesia de Santa María de Serantes.

El magosto se enmarca en el programa Os Seráns en Serantes, una iniciativa cultural que empieza este año con el apoyo de la Diputación de A Coruña y que busca dinamizar la vida cultural de la parroquia, acercar la música y otras expresiones culturales a la ciudadanía y favorecer espacios de encuentro alrededor de la cultura y las tradiciones locales.

A la degustación de castañas siguió la música de Os Farrapos de Cesullas Cedida

Desde la Asociación de Vecinos de Serantes valoran muy positivamente la participación y la buena acogida de esta convocatoria, que permite seguir fortaleciendo los vínculos entre los vecinos y mantener vivas las tradiciones que forman parte de la identidad de la parroquia. El colectivo vecinal también quiere agradecer a las personas asistentes, músicos y entidades colaboradoras su participación y apoyo, que hizo posible la nueva edición del magosto.