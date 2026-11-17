Entre los residuos recogidos predominaban los restos de aparejo y los plásticos Mar de Fábula

La asociación Mar de Fábula llevó a cabo el pasado fin de semana una nueva jornada de limpieza en el litoral de la Costa da Morte. En este ocasión el enclave beneficiado fue la playa de Traba, en el municipio de Laxe.

Al llamamiento efectuado por el colectivo ambiental respondieron en esta ocasión catorce personas voluntarias, lo que permitió acabar limpiando la práctica totalidad del arenal. Al final, se recogieron un total de 61 kilos de basura contaminante, de la que pudieron aprovechar 3,5 kilos para reutilizar en los obradoiros artísticos de la propia asociación.

Entre los desechos retirados había 106 tapones, 16 palos de la acuicultura del mejillón, 35 botellas de plástico y 3 latas, 24 bastoncillos, 3 portalentillas procedentes de la pérdida de un contenedor en el año 2019, 13 kilos de restos de artes de pesca, 13 toallitas y 1 cartucho de caza.

El Concello de Laxe colaboró con la iniciativa facilitando la infraestructura necesaria. Desde Mar de Fábula agradecen la colaboración municipal y la respuesta del voluntariado, al tiempo que recuerdan la máxima que les sirve de bandera a la hora de llevar a cabo este tipo de iniciativas: "Non é o noso lixo pero sí é o noso planeta".