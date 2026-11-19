La segunda edición de la novela ya está a la venta EC

'Más allá de un internado', la segunda novela de Samuel Martínez Fandiño, no para de darle buenas noticias al joven escritor. Si menos de un mes después de su publicación la editorial Diversidad Literaria se puso manos a la obra con la segunda edición, la buena acogida que sigue teniendo la novela entre los lectores ha hecho que el interés por la misma haya llegado a ciudades como Santiago de Compostela y Lugo, a donde se desplazará en fechas próximas su autor para presentar la publicación.

Con todo, como no podía ser de otra forma, la primera presentación de 'Más allá de un internado' será en el municipio de Laxe, de donde es natural Samuel Martínez. Será el domingo día 6 de diciembre (a las 17.00 horas) en la Librería Risón, emplazada en la rúa Vila Amparo, 61, de la capital laxense.

El joven escritor viajará el viernes 18 de diciembre a Santiago de Compostela para la presentación que va a tener lugar en la Biblioteca Pública Ánxel Casal (a las 17.00 horas). Del acto de Lugo se sabe que se llevará a cabo en O Vello Cárcere de la Praza da Constitución, pero falta todavía por concretar la fecha.

'Más allá de un internado' es una historia de misterio, secretos y acción, pero también de amor y amistad. La trama gira en torno a Nymira, una joven cuyas vacaciones terminan de forma trágica después de sufrir un misterioso accidente que la deja en coma. Cuando despierta, comienza a descubrir que lo ocurrido podría no haber sido un accidente y que alguien puede estar intentando asesinarla. Al regresar al internado, su vida se convierte en una búsqueda constante de respuestas para descubrir la verdad.