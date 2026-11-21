El conselleiro de Medio Ambiente recorrió un tramo de los accesos con representantes municipales Xunta

Las obras de mejora del camino de acceso a los Penedos de Pasarela e Traba, uno de los espacios naturales más singulares de la Costa da Morte, se encuentran en su fase final. Las actuaciones se desarrollan en un itinerario de aproximadamente 2,5 kilómetros que comienza en Vimianzo y termina en Laxe, y forman parte de las medidas previstas en el plan de gestión de este paisaje protegido, aprobado por la Xunta a finales de 2024.

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El conselleiro de Medio Ambiente e Cambio Climático, Nicolás Vázquez Iglesias, recorrió este sábado un tramo del camino para conocer el estado de las actuaciones. Durante la visita destacó la riqueza natural, paisajística y patrimonial de este conjunto de formaciones graníticas, que se extiende por los municipios de Laxe y Vimianzo y constituye uno de los enclaves característicos del paisaje de Bergantiños y Soneira.

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Las mejoras se enmarcan en el primer plan de gestión específico aprobado para un espacio declarado paisaje protegido en Galicia. El documento establece los valores naturales y patrimoniales que deben conservarse y regula las actividades que pueden desarrollarse en este entorno, con el objetivo de compatibilizar su protección con los distintos usos del territorio.