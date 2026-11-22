Las mejoras realizadas en O Aprazadoiro, en Laxe C.L.

El Concello de Laxe finalizó las obras de mejora de las infraestructuras de O Aprazadoiro, una actuación que ha permitido renovar el firme e instalar una red de saneamiento en esta zona del municipio. Los trabajos han supuesto una inversión de 145.648 euros, financiada a través del Plan Único de Concellos (POS+2025) de la Diputación de A Coruña.

Ultiman las mejoras en el acceso a los Penedos de Pasarela e Traba Más información

La intervención incluyó la mejora del pavimento de los accesos y la instalación de las conducciones necesarias para dotar a la zona de una red de saneamiento. El gobierno local destaca que esta actuación forma parte de las mejoras que se están desarrollando en diferentes puntos del municipio para atender las necesidades de la población.