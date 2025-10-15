Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Malpica

Eduardo Parga y el conselleiro de Educación abordan mejoras en los centros educativos de Malpica

En el caso del CEIP Milladoiro, analizaron la posibilidad de acometer una reforma integral del ascensor existente

Redacción
15/10/2025 20:20
El alcalde Eduardo Parga reunido con el conselleiro de Educación
El alcalde Eduardo Parga reunido con el conselleiro de Educación
Cedida

El alcalde de Malpica, Eduardo Parga, mantuvo una reunión con el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, para tratar diferentes proyectos de mejora en los dos centros de educación primaria del municipio. El encuentro tuvo lugar con el objetivo de planificar actuaciones que garanticen el buen mantenimiento y funcionamiento de las instalaciones. 

En el caso del CEIP Milladoiro, analizaron la posibilidad de acometer una reforma integral del ascensor existente o, en su defecto, instalar uno nuevo que asegure la plena accesibilidad al edificio. La medida busca adaptar las infraestructuras a las necesidades del alumnado y del personal docente, facilitando el acceso a todas las dependencias. 

Por su parte, en el CEIP Joaquín Rodríguez Otero de Buño se abordaron actuaciones como la sustitución de las ventanas de los laterales de la planta superior, la renovación de la carpintería y la posibilidad de eliminar un tabique en la biblioteca con el fin de ampliar el espacio y mejorar su aprovechamiento educativo. 

El conselleiro se mostró receptivo a las propuestas y se comprometió a realizar las actuaciones necesarias en ambos colegios.

Te puede interesar

Conversa con XRon, de Chévere, este miércoles en Carballo

La programación del FIOT continúa en Carballo
Redacción
La escritora Baia Fernández

La autora Baia Fernández presentará su nuevo libro en Laxe
Redacción
Ricardo Vigueret con alumnado del instituto durante la presentación del libro

Ricardo Vigueret lleva los 40 años de teatro al instituto de Baio
Redacción
Un hombre pescando en la playa de Laxe

El BNG organiza unas jornadas sobre el futuro del mar en la Costa da Morte
Redacción