Eduardo Parga y el conselleiro de Educación abordan mejoras en los centros educativos de Malpica

El alcalde Eduardo Parga reunido con el conselleiro de Educación Cedida

El alcalde de Malpica, Eduardo Parga, mantuvo una reunión con el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, para tratar diferentes proyectos de mejora en los dos centros de educación primaria del municipio. El encuentro tuvo lugar con el objetivo de planificar actuaciones que garanticen el buen mantenimiento y funcionamiento de las instalaciones.

En el caso del CEIP Milladoiro, analizaron la posibilidad de acometer una reforma integral del ascensor existente o, en su defecto, instalar uno nuevo que asegure la plena accesibilidad al edificio. La medida busca adaptar las infraestructuras a las necesidades del alumnado y del personal docente, facilitando el acceso a todas las dependencias.

Por su parte, en el CEIP Joaquín Rodríguez Otero de Buño se abordaron actuaciones como la sustitución de las ventanas de los laterales de la planta superior, la renovación de la carpintería y la posibilidad de eliminar un tabique en la biblioteca con el fin de ampliar el espacio y mejorar su aprovechamiento educativo.

El conselleiro se mostró receptivo a las propuestas y se comprometió a realizar las actuaciones necesarias en ambos colegios.