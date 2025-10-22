El teleclub de Buño se transformará en un centro contra la soledad no deseada

El teleclub de Buño Mar Casal

Los teleclubs cumplieron históricamente una función de socialización de las comunidades vecinales de zonas rurales. El existente en Buño es un buen ejemplo de ello. Desde su construcción tuvo múltiples usos, desde consultorio médico, sede de la asociación de vecinos, de Cáritas parroquial, además de servir de local de ensayo para la coral parroquial y como escenario de charlas, cursos, salón de juegos de mesa y sala de lectura, entre otras actividades de tiempo libre.

Ahora se le va a dar una nueva función, sin duda no menos importante que las que ha venido desempeñando desde su puesta en marcha. Y es que va a ser transformado en un centro de inclusión para combatir la soledad no deseada en el medio rural, un problema que con el progresivo envejecimiento de la población y el abandono del rural por parte de los jóvenes, cada vez se agrava y preocupa más.

El proyecto ha sido presentado a la convocatoria de ayudas 2025-2026 del Programa Leader, a través de la Asociación Costa da Morte-GDR como iniciativa no productivo de carácter privado. Por lo de pronto tiene asegurada una subvención por importe de 38.000 euros, a la que hay que añadir una aportación de 10.000 euros de fondos de la parroquia, otros 17.000 euros de donaciones varias y 4.000 euros aportados por el Arzobispado.

Marcadillo

Pese a todo, se calcula que faltan todavía por reunir unos 25.000 o 26.000 euros y para tratar de juntarlos, la entidad promotora–la Asociación Cultural Progreso– está tirando de imaginación, además de llamar a distintas puertas en búsqueda de ayudas. Esta semana se puso en marcha un mercadillo solidario gracias a la colaboración de la tienda de olería local O Rulo, emplazada en la rúa Santa Filomena, número 1.

Todas las personas que quieren contribuir a la causa encontrarán allí artículos textiles, objetos de decoración, utensilios propios del menaje de hogar, objetos de decoración representativos de la artesanía del barro de Buño y muchas cosas más. El mercadillo estará abierto hasta el domingo y los promotores del proyecto social animan a vecinos y visitantes a colaborar para hacer posible esta noble causa. Una vez convenientemente reformado, el teleclub servirá como lugar de encuentro para personas que vivan solas.

Allí podrán conversar, jugar a las cartas, ver la televisión, participar en distintos talleres y, en definitiva, huir de la soledad y del aislamiento en el que viven en sus hogares, interrelacionarse, participar en la vida de la comunidad vecinal, sentirse útiles de nuevo y darse cuenta de que no están solos y de que hay gente que está pendiente de ellos.

Los trabajos de rehabilitación y reforma del antiguo teleclub ya están en marcha, al punto de que hace poco finalizaron las tareas de sustitución de la cubierta. Se trata de un inmueble de unos 200 metros cuadrados de superficie cuya construcción data de década de los 70 y en la que también será necesario aislar convenientemente las paredes para mejorar la eficiencia energética de la construcción y sus condiciones de habitabilidad, garantizando así el confort de sus usuarios.

También será necesario renovar los espacios interiores y dotarlos del correspondiente mobiliario. En el proyecto se contempla también la instalación de una pequeña cocina para aquellos potenciales usuarios que deseen compartir alimentos y comer juntos.

El alma mater del proyecto

Una de las personas más implicadas con este proyecto es el párroco Manuel García Souto, que desde siempre se caracterizó por su sensibilidad con las causas sociales. Natural de la parroquia de Corcoesto, en Cabana de Bergantiños, orientó inicialmente su formación como ingeniero técnico agrícola y trabajó de perito durante años en A Laracha y Carballo encargándose de tareas propias de ese sector profesionales como mediciones de fincas, ‘partixas’ y demás, hasta que sintió la llamada vocacional de la Iglesia e ingresó en el Seminario de Santiago en el año 2001.

A la ordenación sacerdotal siguió su primer destino en Teixeiro, con el añadido de ejercer de capellán de la institución penitenciaria de esa localidad durante 10 años. Durante ese tiempo puso a prueba su vocación ayudando y orientando a muchos reclusos y a sus familias, para los que no cesó de reclamar mejoras convirtiéndose en un firme defensor de la necesidad de reinserción de los presos, labor que incluso obtuvo el reconocimiento de los responsables de la institución penitenciaria.

El paso por la cárcel de Teixeiro le aportó vivencias y anécdotas de lo más variadas y no le libró de ser víctima de robos, hurtos y abusos de confianza, al punto de que llegaron a robarle el coche y cierta cantidad de dinero, hechos que se negó a denunciar.

Uno de aquellos reclusos a los que trató, con el paso de los años y una vez cumplida su pena decidió publicar un libro con una especie de memorias carcelarias en las que, no podía ser de otra forma, la figura del párroco Manuel García Souto ocupa un capítulo importante. Y es que el autor de la publicación fue el que le robó las pertenencias del sacerdote durante su estancia en Teixeiro.

Reconocerlo, y más por escrito, le honra y más aún el gesto que tuvo con el religioso cuando decidió desplazarse hasta la casa rectoral de Buño para saludar al párroco y regalarle un ejemplar del libro con una dedicatoria muy especial. Fue una visita entrañable y muy especial que Manuel García no olvidará.

Desde hace nueve años el clérigo está al frente de la parroquia de Buño, encargándose además de otras del propio muncipio de Malpica comoLeiloio, Cambre, Cerqueda, Santirso, Barizo y Mens,. A estas siete feligresías fue sumando otras seis del área de Ponteceso, como Xornes, Pazos, Langueirón, Tallo, Cores y Nemeño, con lo que ahora mismo tiene a su cargo ni más ni menos que trece parroquias, por lo que trabajo no le falta. Como buen conocedor del medio rural está al tanto de sus problemas y necesidades, para lo que trata de aportar su grano de arena.

Su labor en Buño y su entorno no pasa desapercibida, dado que su apostolado se caracteriza por su implicación en proyectos solidarios y de ayuda a familias o individuos necesitados, por su defensa de la recuperación de las fiestas y por la participación en actividades sociales. Su humildad le lleva a quitarse méritos y a atribuírselos a una serie de feligresas colaboradoras que, dice, son el verdadero “motor de arrastre” de las distintas iniciativas de carácter social que se llevan a cabo en sus parroquias.