Nueve espectáculos en la XXI Mostra de Teatro de Malpica

Cartel de la XXI Mostra de Teatro de Malpica CEDIDO

El Concello malpicano ha presentado la XXI edición de la Mostra de Teatro, que se celebrará entre el 31 de octubre y el 13 de diciembre en el Auditorio del Centro Cívico. Esta nueva edición reunirá nueve espectáculos de compañías gallegas que ofrecerán propuestas escénicas para todos los públicos, desde el teatro familiar hasta el adulto. Todas las funciones serán gratuitas y de libre acceso.

La programación se abrirá el viernes 31 de octubre, a las 20.00 horas, con ‘A teteira de Kabul’, de la compañía Xarope Tulú, finalista en los Premios María Casares 2024 en la categoría de mejor propuesta de títeres. La obra, dirigida por Nicolás Zamorano y Atenea García, reflexiona sobre el valor de la paz a través de la historia de una niña afgana obligada a huir de su hogar.

El 7 de noviembre será el turno de Wombo Combo, de Galeatro, una pieza sobre las vidas virtuales y la soledad adolescente. Le seguirá ‘A nena e o grilo camiño das cores’ (14 de noviembre), una propuesta musical y teatral para los más pequeños de Magín Blanco y Teatro Ghazafelhos.

El público adulto podrá disfrutar de ‘Coreografías dun demente’ (21 de noviembre), una creación de danza tradicional gallega dirigida por Carla Diego Luque, y de ‘Mulleres que viven soas’ (28 de noviembre), una divertida reflexión sobre los estereotipos femeninos a cargo de Berrobambán.

En diciembre, la programación continuará con ‘Chegar e encher’ (5 de diciembre), monólogo de Bea Campos; ‘De algo hai que morrer’ (6 de diciembre), comedia de Malasombra Produccións, ganadora del premio del público en la edición anterior; ‘Sol Fuerza’ (11 de diciembre), de Aantena S.C., que combina humor y crítica social; y ‘As Desterradas’ (13 de diciembre), drama histórico de Carme Varela -Producións Excéntricas- dirigido por Quico Cadaval que cerrará la muestra.