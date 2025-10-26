El Concello de Malpica implanta el sistema ‘Praia pallet’ para la recogida de basura marina

Presentación de la iniciativa Praia Pallet Cedida

La concejalía de Medio Ambiente de Malpica pone en marcha el proyecto ‘Praia pallet’, una iniciativa con la que busca fomentar la implicación ciudadana en la conservación del litoral y en la lucha contra la contaminación marina.

Esta actuación se llevará a cabo en colaboración con Surf and Clean, Aprende A través do Surf y One Surf Academy, inspirada en la idea original promovida por la organización Celan Ocean Project.

El programa consiste en la instalación de cajones de madera en las playas del municipio, diseñados para depositar los plásticos y otros residuos que arrastra el mar hasta la arena. El objetivo es facilitar que tanto los vecinos como los visitantes puedan recoger y retirar la basura marina durante sus paseos por la playa, contribuyendo asía la protección de los ecosistemas costeros.