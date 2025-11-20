Malestar en el pósito de Malpica por la falta de mantenimiento en las instalaciones portuarias

Uno de los pistones de las compuertas ha quedado a la intemperie Cedida

Los responsables de la Cofradía de Pescadores de Malpica denuncian el estado de abandono que presentan las instalaciones portuarias en donde algunas construcciones acusan el lógico paso del tiempo por cuanto se levantaron hace décadas y su mantenimiento deja mucho que desear.

Es el caso de la nave de redes, en la que según afirma el patrón mayor, Pedro Pérez Martelo, “llueve tanto dentro como fuera”.

La cubierta de la edificación está conformada por uralitas plásticas que sobre todo en contextos de temporal de viento, se levantan y propician que el agua penetre sin mayores problemas al interior.

Desde el pósito señalan que han puesto la situación en conocimiento de Portos de Galicia desde hace tiempo y en más de una ocasión, además de presentar los correspondientes escritos y de acompañarlos con video en los que se aprecia perfectamente cómo las uralitas se levantan cada vez que el viento sopla con fuerza.

“El puerto de Malpica está abandonado de la mano de Dios, a pesar de que factura como los demás”, señala el patrón mayor, a la vez que recuerda el ente público ha cambiado ya tres veces de presidencia desde que denunciaron el mal estado de la cubierta de la nave de rederas sin que sus quejas hayan servido para nada. “Al nuevo presidente de Portos no nos dio tiempo todavía a invitarle a visitar Malpica para que compruebe personalmente que nuestras quejas están más que justificadas, pero los escritos que presentamos deben estar en algún sitio”, señala un Pérez Martelo que recuerda que el titular de las instalaciones es Portos y que, en su calidad de arrendatario, le corresponde arreglar los desperfectos de dicha cubierta.

El malestar del sector marinero de Malpica se ha acrecentado en las últimas semanas al comprobar como algunos de los dispositivos de las cubiertas portuarias corren serio peligro de quedar inutilizados sin que desde la Administración autonómica tampoco se tomen cartas en el asunto.

Hace cosa de mes y medio se notificó a Portos que el viento se había llevado por delante tanto las chapas que sirven de protección al pistón que abre una de las compuertas, que ha quedado a la intemperie, como parte de la cubierta de la caseta que alberga los motores de esas compuertas, con el consiguiente riesgo de que esos mecanismos puedan quedar inutilizados.

“Muy pronto se van a cumplir ya siete años de la muerte de un marinero por las fuertes corrientes que producen en el interior de la dársena. En todo este tiempo nos dijeron que la mejora de la seguridad en el puerto era un proyecto que requería de muchos estudios previos y de una gran inversión, pero estamos comprobando que ni tan siquiera se acometen actuaciones que son de simple mantenimiento como la reparación del tejado de la nave de rederas o la reposición de la protección de los mecanismos de funcionamiento de las compuertas, por lo que ya no sabemos muy bien qué pensar”, finaliza diciendo el máximo responsable de la Cofradía de Pescadores de Malpica.