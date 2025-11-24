El PSOE de Malpica inicia un ciclo de reuniones para recoger las necesidades de la ciudadanía

El PSdeG-PSOE de Malpica ha anunciado que mantendrá reuniones con la vecindad de todas las parroquias del municipio malpicán con el objetivo de “llevar sus demandas al pleno”. La iniciativa busca crear un canal directo entre el partido y los vecinos para recoger necesidades y trasladarlas posteriormente al Ayuntamiento.

Así lo señaló el vocal socialista local, Walter Pardo, quien denunció que “os servicios do Concello sofren un abandono case total, e iso repercute nas vidas dos veciños e veciñas”.

Además, explicó que el propio partido es testigo del descontento existente entre los habitantes de Malpica debido al estado actual del municipio Por estos motivos, las reuniones se realizarán a lo largo del próximo año.

A partir de enero de 2026, se llevarán a cabo en los diferentes locales sociales de cada parroquia. La ubicación y la hora de cada encuentro serán anunciadas próximamente por la Agrupación Socialista Local.

Con estos encuentros, el PSdeG-PSOE pretende que “a veciñanza, tanto do núcelo urbano como das parroquias, nos traslade as súas necesidades e inquedanzas, xa que o alcalde non se está encargando delas”, afirmó el vocal socialista.