Malpica

La falta de seguridad en el puerto de Malpica vuelve a salir a colación en el pleno de esta semana

El BNG recuerda que el próximo día 20 se cumplen ya siete años del hundimiento del 'Silvosa' que le costó la vida a un armador de la localidad sin que se conozcan los resultados de los estudios para reforzar la seguridad

Redacción
29/11/2025 19:24
Miguel Varela, portavoz del BNG de Malpica
Miguel Varela, portavoz del BNG de Malpica
Alberte sánchez Regueiro
La falta de seguridad en el puerto de Malpica por las fuertes corrientes y la tardanza en darle una solución al problema, llevó al grupo municipal del PSOE a preguntar por esta cuestión en la reunión plenaria de esta semana. 

El grupo opositor recordó que el próximo 20 de diciembre se cumplen siete años del hundimiento del pesquero ‘Silvosa’ y de la muerte de su patrón, José Ángel Sanjurjo Láuzara, en plena salida de la dársena malpicana. 

Pese al mucho tiempo transcurrido y a las iniciativas llevadas tanto al Parlamento de Galicia como al salón de plenos de Malpica, “a día de hoxe aínda non se coñecen os resultados e conclusións dos últimos estudos que está a realizar Portos de Galicia e tampouco cales van a ser, nin cando se van a executar, as obras para solucionar este grave problema de seguridade para as embarcacións e, o que é máis importante, para evitar a perda de vidas humanas”, señaló el portavoz de la formación nacionalista malpicana, Miguel Varela.

 “A Xunta estase a rir da cofradía de pescadores e dos mariñeiros, estase a rir de vostede como alcalde e estase a rir de toda a veciñanza de Malpica”, finalizó diciendo el edil.

