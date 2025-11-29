La falta de seguridad en el puerto de Malpica vuelve a salir a colación en el pleno de esta semana

Miguel Varela, portavoz del BNG de Malpica Alberte sánchez Regueiro

La falta de seguridad en el puerto de Malpica por las fuertes corrientes y la tardanza en darle una solución al problema, llevó al grupo municipal del PSOE a preguntar por esta cuestión en la reunión plenaria de esta semana.

El grupo opositor recordó que el próximo 20 de diciembre se cumplen siete años del hundimiento del pesquero ‘Silvosa’ y de la muerte de su patrón, José Ángel Sanjurjo Láuzara, en plena salida de la dársena malpicana.

Pese al mucho tiempo transcurrido y a las iniciativas llevadas tanto al Parlamento de Galicia como al salón de plenos de Malpica, “a día de hoxe aínda non se coñecen os resultados e conclusións dos últimos estudos que está a realizar Portos de Galicia e tampouco cales van a ser, nin cando se van a executar, as obras para solucionar este grave problema de seguridade para as embarcacións e, o que é máis importante, para evitar a perda de vidas humanas”, señaló el portavoz de la formación nacionalista malpicana, Miguel Varela.

“A Xunta estase a rir da cofradía de pescadores e dos mariñeiros, estase a rir de vostede como alcalde e estase a rir de toda a veciñanza de Malpica”, finalizó diciendo el edil.