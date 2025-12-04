Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Malpica

Mar traslada al alcalde de Malpica los pasos a seguir para reforzar la seguridad en el puerto

Marta Villaverde, acompañada por el presidente de Portos, José Antonio Álvarez, se reunió con el regidor Eduardo Parga Veiga

Redacción
04/12/2025 21:38
20251204VillaverdeAlcaldeMalpica (3)
José Antonio Álvarez, Marta Villaverde y Eduardo Parga
cedida
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, mantuvo una reunión con el alcalde de Malpica, Eduardo Parga, al que le explicó las actuaciones previstas para reforzar la seguridad y mejorar la operatividad en el interior de la dársena portuaria de la localidad. 

La conselleira, que estuvo acompañada por el presidente de Portos, José Antonio Álvarez, expuso que en los próximos meses se llevarán a cabo los trabajos contemplados en el convenio firmado por el ente público y la Universidad de A Coruña para determinar nuevas soluciones técnicas ante la situación de exposición extrema que sufre el puerto malpicán.

Portos invertirá en los trabajos de investigación 262.000 euros y la UDC realizará los ensayos de las posibles soluciones técnicas en la Dársena Multidireccional 3D del Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñería Civil. 

Este modelo físico a escala en tres dimensiones de gran tamaño introduce un componente innovador muy importante en esta problemática, frente a los modelos matemáticos. 

El estudio durará unos 10 meses y profundizará en el conocimiento científico sobre el fenómeno de la onda larga, poco estudiado.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

El ideal gallego

Los ciberdelitos ganan cada vez más peso en la criminalidad de Carballo
A. Pérez Cavolo
Exposición de olería en el castillo

Olería de Buño en el castillo de Vimianzo
Redacción
Buzón mágico de Correos

Correos instala un buzón mágico en Carballo para las cartas a Papá Noel y los Reyes Magos
Redacción
El alcalde y el párroco firman el convenio de colaboración

El Concello de Carballo y Cáritas renuevan el convenio para el centro de día de Verdillo
Redacción