Mar traslada al alcalde de Malpica los pasos a seguir para reforzar la seguridad en el puerto

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, mantuvo una reunión con el alcalde de Malpica, Eduardo Parga, al que le explicó las actuaciones previstas para reforzar la seguridad y mejorar la operatividad en el interior de la dársena portuaria de la localidad.

La conselleira, que estuvo acompañada por el presidente de Portos, José Antonio Álvarez, expuso que en los próximos meses se llevarán a cabo los trabajos contemplados en el convenio firmado por el ente público y la Universidad de A Coruña para determinar nuevas soluciones técnicas ante la situación de exposición extrema que sufre el puerto malpicán.

Portos invertirá en los trabajos de investigación 262.000 euros y la UDC realizará los ensayos de las posibles soluciones técnicas en la Dársena Multidireccional 3D del Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñería Civil.

Este modelo físico a escala en tres dimensiones de gran tamaño introduce un componente innovador muy importante en esta problemática, frente a los modelos matemáticos.

El estudio durará unos 10 meses y profundizará en el conocimiento científico sobre el fenómeno de la onda larga, poco estudiado.