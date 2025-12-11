Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Malpica

Concello y Diputación renuevan el convenio para garantizar la gestión del Ecomuseo

El acuerdo asegura la actividad del Forno do Forte de Buño en 2026 y refuerza su proyección cultural y turística

Redacción
11/12/2025 20:37
El diputado de Patrimonio, Xosé L. Penas, junto al alcalde de Malpica, Eduardo Parga, en la firma del convenio| cedida
El diputado de Patrimonio, Xosé L. Penas, junto al alcalde de Malpica, Eduardo Parga, en la firma del convenio| cedida
Iago Lopez
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

El alcalde de Malpica, Eduardo Parga, firmó junto al diputado de Patrimonio, Xosé L. Penas, la renovación del convenio de colaboración para garantizar, durante 2026, la gestión integral del Ecomuseo do Forno do Forte de Buño. 

El acuerdo permitirá mantener la actividad de uno de los principales referentes de la olería tradicional gallega y consolidar su proyección cultural y turística. Penas subrayó el compromiso de la Diputación con la continuidad de un proyecto “que converte as persoas visitantes en actores activos e contribúe a divulgar unha tradición cun enorme valor cultural”.

Impulso conjunto

Añadió que este convenio incide en la importancia de la colaboración institucional para conseguir que o Forno do Forte sea un centro de interpretación de la olería de Buño y un elemento patrimonial único en el país, siempre desde el punto de vista de la promoción y la puesta en valor de la tradición cultural También señaló que la Diputación está trabajando en la mejora de la accesibilidad del espacio. 

El convenio supone el punto de partida para el impulso del centro y, sobre todo, para reforzar la cooperación necesaria entre administraciones y sector oleiro. En virtud del acuerdo, la Diputación financiará hasta un máximo de 80.000 euros durante 2026.

El Concello asumirá la atención al público, el mantenimiento de las instalaciones y la programación de actividades, incluyendo obradoiros, visitas teatralizadas y acciones de divulgación de la olería de Buño, además de mantener los horarios establecidos y elaborar estadísticas mensuales sobre las visitas.

 El Ecomuseo es un conjunto etnográfico de referencia que recrea la vida y el trabajo de las oleiras y labradoras de la comarca. Con la renovación del convenio, ambas instituciones reafirman su cooperación para preservar este patrimonio y reforzar su papel como motor cultural y turístico de Bergantiños.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Colas de rape al horno con arroz cervecero

Colas de rape al horno con arroz cervecero
Redacción
Trabajos anteriores en el Monte Neme

En marcha los trabajos previos de la obra de restauración del Monte Neme
A. Pérez Cavolo
Marcapáginas del concurso de Cee

Casi 200 trabajos se presentaron al concurso de marcapáginas de Cee
Redacción
Festival en el camping Lago Mar

El festival Comarea de Muxía, consolidado como referente musical
Redacción