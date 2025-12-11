Concello y Diputación renuevan el convenio para garantizar la gestión del Ecomuseo

El diputado de Patrimonio, Xosé L. Penas, junto al alcalde de Malpica, Eduardo Parga, en la firma del convenio| cedida Iago Lopez

El alcalde de Malpica, Eduardo Parga, firmó junto al diputado de Patrimonio, Xosé L. Penas, la renovación del convenio de colaboración para garantizar, durante 2026, la gestión integral del Ecomuseo do Forno do Forte de Buño.

El acuerdo permitirá mantener la actividad de uno de los principales referentes de la olería tradicional gallega y consolidar su proyección cultural y turística. Penas subrayó el compromiso de la Diputación con la continuidad de un proyecto “que converte as persoas visitantes en actores activos e contribúe a divulgar unha tradición cun enorme valor cultural”.

Impulso conjunto

Añadió que este convenio incide en la importancia de la colaboración institucional para conseguir que o Forno do Forte sea un centro de interpretación de la olería de Buño y un elemento patrimonial único en el país, siempre desde el punto de vista de la promoción y la puesta en valor de la tradición cultural También señaló que la Diputación está trabajando en la mejora de la accesibilidad del espacio.

El convenio supone el punto de partida para el impulso del centro y, sobre todo, para reforzar la cooperación necesaria entre administraciones y sector oleiro. En virtud del acuerdo, la Diputación financiará hasta un máximo de 80.000 euros durante 2026.

El Concello asumirá la atención al público, el mantenimiento de las instalaciones y la programación de actividades, incluyendo obradoiros, visitas teatralizadas y acciones de divulgación de la olería de Buño, además de mantener los horarios establecidos y elaborar estadísticas mensuales sobre las visitas.

El Ecomuseo es un conjunto etnográfico de referencia que recrea la vida y el trabajo de las oleiras y labradoras de la comarca. Con la renovación del convenio, ambas instituciones reafirman su cooperación para preservar este patrimonio y reforzar su papel como motor cultural y turístico de Bergantiños.