Malpica

El Concello de Malpica pone en marcha la tercera edición de la Escola de Pais e Nais

Las sesiones se impartirán los segundos y cuartos sábados del mes, a las 11.00 horas en el CAT de Buño

Redacción
11/12/2025 22:10
Marisol Blanco Gorín, concejala de Servicios Sociales de Malpica
Marisol Blanco Gorín, concejala de Servicios Sociales de Malpica
EC
El Concello de Malpica pone en marcha la tercera edición de la Escola de Pais e Nais, una iniciativa destinada a ofrecer a las familias un espacio de acompañamiento y apoyo en el proceso de la crianza. 

Las sesiones correrán a cargo de una doctora en psicología clínica y neuropsicoloxía clínica, garantizando una intervención profesional y especializada adaptada a las preocupaciones y retos de la familia. 

Las sesiones se impartirán los segundos y cuartos sábados del mes, a las 11.00 horas en el CAT de Buño. La insripción debe formalizarse en el Concello

