Marisol Blanco Gorín, concejala de Servicios Sociales de Malpica EC

El Concello de Malpica pone en marcha la tercera edición de la Escola de Pais e Nais, una iniciativa destinada a ofrecer a las familias un espacio de acompañamiento y apoyo en el proceso de la crianza.

Las sesiones correrán a cargo de una doctora en psicología clínica y neuropsicoloxía clínica, garantizando una intervención profesional y especializada adaptada a las preocupaciones y retos de la familia.

Las sesiones se impartirán los segundos y cuartos sábados del mes, a las 11.00 horas en el CAT de Buño. La insripción debe formalizarse en el Concello