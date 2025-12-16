Malpica refuerza su Policía Local con un nuevo vehículo

El vehículo nuevo de la Policía Local malpicana. Cedida

El Concello de Malpica de Bergantiños incorporó un nuevo vehículo al parque móvil de la Policía Local, con el objetivo de mejorar la prestación de los servicios de seguridad ciudadana y reforzar los medios materiales del cuerpo policial.

La adquisición del vehículo fue posible gracias a una subvención competitiva concedida por la Dirección Xeral de Administración Local, en el marco del Fondo de Compensación Ambiental 2025, con una cuantía total de 32.186 euros.

Este nuevo recurso permitirá optimizar los desplazamientos, incrementar la capacidad de respuesta ante las incidencias y mejorar las condiciones de trabajo de la Policía Local, redundando en un servicio más eficaz y próximo a la vecindad.

Desde el Concello se destaca la importancia de este tipo de ayudas, que permiten a las administraciones locales continuar invirtiendo en seguridad, modernización y mejora de los servicios públicos.