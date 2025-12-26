Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Malpica

El IES Urbano Lugrís, entre los mejores expedientes de Galicia

Un alumno entre los 20 mejores de la comunidad autónoma

Redacción
26/12/2025 21:04
urbano lugris
urbano lugris
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

 La Xunta distingue a 20 estudiantes con los premios extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria al rendimiento académico en el curso 2024/25. Se trata de un reconocimiento especial a alumnado con una destacada capacidad de superación frente a dificultades de carácter personal, educativo o del entorno. Entre las personas galardonadas figura un alumno del IES Urbano Lugrís de Malpica. 

Estos reconocimientos tienen como finalidad destacar públicamente el compromiso, la dedicación y el aprovechamiento académico del alumnado, al tiempo que contribuyen a reforzar un sistema educativo basado en la excelencia, la equidad y el desarrollo personal, señalan desde la Xunta. 

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Los taludes de la playa carballesa de Razo en donde actuará Costas

El 2026 será clave para varios proyectos de regeneración ambiental en Carballo
A. Pérez Cavolo
1000173621_90514.16

Juegos, deporte, fiesta y música para seguir celebrando la Navidad
Redacción
Captura de pantalla 2025-12-26 211618

Presentación de ‘Regatos polo aire’, primer trabajo dedicado a las senllas
Redacción
El Apalpador en Carreira este año | cedida

El programa ambiental ‘Espías no Bosque’ cierra el año en Zas con la visita del Apalpador
Redacción