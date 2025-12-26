El IES Urbano Lugrís, entre los mejores expedientes de Galicia

urbano lugris

La Xunta distingue a 20 estudiantes con los premios extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria al rendimiento académico en el curso 2024/25. Se trata de un reconocimiento especial a alumnado con una destacada capacidad de superación frente a dificultades de carácter personal, educativo o del entorno. Entre las personas galardonadas figura un alumno del IES Urbano Lugrís de Malpica.

Estos reconocimientos tienen como finalidad destacar públicamente el compromiso, la dedicación y el aprovechamiento académico del alumnado, al tiempo que contribuyen a reforzar un sistema educativo basado en la excelencia, la equidad y el desarrollo personal, señalan desde la Xunta.