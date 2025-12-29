Mi cuenta

Malpica

La Xunta colabora en la adquisición de un vehículo eco para la Policía Local de Malpica

El Gobierno gallego aportó una ayuda de 30.000 euros a través del Fondo de Compensación Ambiental

Redacción
29/12/2025 20:18
Natalia Prieto comprobando el vehículo junto al alcalde y al teniente de alcalde
Natalia Prieto comprobando el vehículo junto al alcalde y al teniente de alcalde de Malpica
Cedida
La directoral xeral de Administración Local, Natalia Prieto, realizó una visita a Malpica para comprobar las prestaciones del vehículo eco destinado a la Policía Local y que fue adquirido con el apoyo de la Xunta. 

El Gobierno gallego destinó más de 30.000 euros a esa iniciativa en el marco de las ayudas del Fondo de Compensación Ambiental (FCA). 

Se trata de un vehículo tipo SUV de cinco plazas, con tecnología híbrida y etiqueta ECO. 

Según explicó Natalia Prieto, se quiere favorecer asi el ahorro energético al tiempo que se protege el entorno natural, ya que la dotación cuenta con un kit de tomas ambientales para controlar posibles vertidos. 

En esta línea, señaló que los objetivos del Fondo de Compensación Ambiental, dotado con 11,2 millones de euros este año y que incrementa el presupuesto a 11,4 millones en 2026, son el impulso a la sostenibilidad y a la eficiencia energética de infraestructuras municipales. 

También se apuesta por las acciones dirigidas a conservar la biodiversidad, el fomento del conocimiento y de la utilización recreativa y didáctica de los recursos naturales, y la recuperación del medio natural degradado o contaminado, entre otras. 

Malpica recibió en los últimos años cerca de 1.3 millones de euros por este tipo de ayudas.

