Malpica
Malpica lanza el calendario municipal con las fotos del concurso
El calendario malpicán se compone de las instantáneas ganadoras del 'Malpica, Natureza en Olladas'
Desde hoy está disponible el calendario municipal de este año del Concello de Malpica, elaborado con las fotografías ganadoras del I Concurso Fotográdico ‘Malpica, Natureza en Olladas’.
La vecindad interesada poderá recoger un ejemplar en la Casa del Concello Municipal o solicitárselo a cualquier miembro del gobierno municipal. Desde el Concello agradecen la participación en el concurso.