Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Malpica

Malpica completa la mejora de los accesos a Loroxo y Algadán

Los trabajos se financiaron con cargo al POS+ Adicional 2/2024 de la Diputación

Redacción
30/12/2025 21:19
El alcalde, Eduardo Parga, y el primer teniente de alcalde, Miguel Fernández Mirás, supervisando los trabajo
El alcalde, Eduardo Parga, y el primer teniente de alcalde, Miguel Fernández Mirás, supervisando los trabajo
Cedida
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

El Concello de Malpica informa de que han llegado a su fin las obras de mejora del firme en los accesos a los núcleos de Loroxo y Algadán, pertenecientes a la parroquia de Cerqueda. 

Los trabajos consistieron en la rehabilitación del pavimento, solventado así el deterioro acumulado por el paso del tiempo y el uso por parte de maquinaria pesada. 

La inversión realizada superó ligeramente los 126.000 euros, que se financian con cargo al POS+ Adicional 2/2024 de la Diputación. 

La actuación ha permitido reforzar la seguridad en esa vías para peatones y conductores.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

El portavoz del PP de Carballo, Rubén Lorenzo, durante el pleno de los presupuestos

Las críticas de la oposición al presupuesto de Carballo: endeudamiento, baja ejecución y elevada dependencia
A. Pérez Cavolo
El centollo se vendió a 50 euros el quilo, fue uno de los productos más elegidos

Última carrera en el mercado carballés antes de Fin de Año: marisco caro y más carne en la cesta
Laura Rodríguez
La actuación del Mago Teto cerró el Nadal Pequespectacular de Carballo ayer | MAR CASAL

La Costa da Morte se viste de fiesta y deporte para decir adiós al 2025
Redacción
Vista de lo que queda de las Torres de Cillobre, una construcción defensiva levantada en el siglo XIV

La Xunta cataloga las Torres de Cillobre de A Laracha como Ben de Interese Cultural
Manuel Froxán Rial