Malpica completa la mejora de los accesos a Loroxo y Algadán

El alcalde, Eduardo Parga, y el primer teniente de alcalde, Miguel Fernández Mirás, supervisando los trabajo Cedida

El Concello de Malpica informa de que han llegado a su fin las obras de mejora del firme en los accesos a los núcleos de Loroxo y Algadán, pertenecientes a la parroquia de Cerqueda.

Los trabajos consistieron en la rehabilitación del pavimento, solventado así el deterioro acumulado por el paso del tiempo y el uso por parte de maquinaria pesada.

La inversión realizada superó ligeramente los 126.000 euros, que se financian con cargo al POS+ Adicional 2/2024 de la Diputación.

La actuación ha permitido reforzar la seguridad en esa vías para peatones y conductores.