Malpica

Malpica y Ponteceso concurren a las subvenciones de igualdad

Las ayudas buscan promover la igualdad de género y apoyar a entidades sin ánimo de lucro 

Redacción
07/01/2026 20:13
EC
La Diputación recibió un total de 77 solicitudes de entidades sin ánimo de lucro para los programas de subvenciones de políticas de igualdad de género de 2026. Las solicitudes se distribuyen en dos líneas de financiación complementarias.

Por un lado, 56 entidades, entre las que se encuentran tres de Malpica y una de Ponteceso, concurrieron al programa de mantenimiento, dotado con un presupuesto de 600.000 euros. Esta línea incluye actuaciones tanto de promoción de la igualdad de oportunidades como de lucha contra la violencia de género, con subvenciones que oscilan entre 1.000 y 40.000 euros por entidad. 

Por otro lado, 21 entidades, incluyendo tres de Malpica, solicitaron ayudas en el programa de inversión, destinado a financiar obras de acondicionamiento, mantenimiento y reparación, así como la adquisición de equipos para mejorar los servicios, programas y actividades relacionados con la igualdad de género.

Estas ayudas pueden alcanzar los 28.000 euros por entidad. Estos programas se integran en el Plan Estratégico Provincial de Subvenciones 2025-2027, para garantizar una prestación integral de los servicios sociales y promover la igualdad de oportunidades en toda la provincia. 

