El PSOE de Malpica fija un calendario de reuniones en las parroquias

Walter Pardo, portavoz del POSE de Malpica Archivo

El PSOE de Malpica ha fijado el calendario de reuniones parroquiales que celebrará a partir de este mes para recoger de primera mano las demandas e inquietudes de los vecinos y trasladarlas al pleno municipal. Las reuniones comenzarán el domingo 18 de enero en el local social de Barizo a las 11.30 horas, y continuarán el 25 de enero en Buño (Teleclube, 11.30).

El 1 de febrero será el turno de Cambre (Escolas, 12.00). Tras un paréntesis, el calendario se retomará el 22 de marzo en Cerqueda (Escolas das Pozacas, 12.30) y proseguirá en abril con encuentros en Mens (11 de abril, 11.30), Leiloio (19 de abril, 11.00) y Vilanova (26 de abril, 11.30). Desde la agrupación socialista subrayan que esta iniciativa responde a su compromiso de dar voz a las parroquias.