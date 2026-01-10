Limpocean y Mar de Fábula limpian las playas de Area Maior y Traba de Laxe

Voluntarios que participaron en la limpieza de Area Maior Raúl López Molina

La jornada de limpieza simultánea de playas que este sábado se llevó a cabo a nivel de toda España también recaló en algún que otro arenal de la Costa da Morte, caso de Area Maior en Malpica y de Traba, en Laxe.

En el enclave malpicán la iniciativa estuvo promovida por la asociación Limpocean y permitió retirar 25 kilos de plásticos y residuos diversos, además de una palet de aproximadamente 50 kilos de peso que llevaba tiempo expuesto a la intemperie.

En los trabajos participaron siete voluntarios y dos miembros del colectivo dedicado a la protección del medio marino y a la conservación del litoral.

Entre los residuos recogidos predominaban los restos de tablas, bastoncillos, pellets y palillos de bateas, así como fragmentos de redes, tapones, botellas, pequeños trozos de plástico y abundantes restos de porexpan, materiales altamente contaminantes y persistentes en el medio natural.

A pesar de las previsiones meteorológicas adversas, la jornada fue un éxito y la borrasca Goretti lejos de impedir la actividad, ayudó depositando algún que otro desecho en el arenal.

En Traba de Laxe la jornada de limpieza estuvo capitaneada por la asociación Mar de Fábula, que contó con la colaboración del Concello de Laxe.

Ambas acciones se enmarcaron dentro de la jornada de movilización colectiva para la limpieza de costas, playas y ríos.

Los colectivos colaboradores agradecen la ayuda de los voluntarios