Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Malpica

Limpocean y Mar de Fábula limpian las playas de Area Maior y Traba de Laxe

Entre los desechos retirados predominaban los restos de madera y los elementos plásticos

Manuel Froxán Rial
10/01/2026 23:23
Voluntarios que participaron en la limpieza de Area Maior
Voluntarios que participaron en la limpieza de Area Maior
Raúl López Molina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

La jornada de limpieza simultánea de playas que este sábado se llevó a cabo a nivel de toda España también recaló en algún que otro arenal de la Costa da Morte, caso de Area Maior en Malpica y de Traba, en Laxe. 

En el enclave malpicán la iniciativa estuvo promovida por la asociación Limpocean y permitió retirar 25 kilos de plásticos y residuos diversos, además de una palet de aproximadamente 50 kilos de peso que llevaba tiempo expuesto a la intemperie. 

En los trabajos participaron siete voluntarios y dos miembros del colectivo dedicado a la protección del medio marino y a la conservación del litoral. 

Entre los residuos recogidos predominaban los restos de tablas, bastoncillos, pellets y palillos de bateas, así como fragmentos de redes, tapones, botellas, pequeños trozos de plástico y abundantes restos de porexpan, materiales altamente contaminantes y persistentes en el medio natural. 

A pesar de las previsiones meteorológicas adversas, la jornada fue un éxito y la borrasca Goretti lejos de impedir la actividad, ayudó depositando algún que otro desecho en el arenal. 

En Traba de Laxe la jornada de limpieza estuvo capitaneada por la asociación Mar de Fábula, que contó con la colaboración del Concello de Laxe. 

Ambas acciones se enmarcaron dentro de la jornada de movilización colectiva para la limpieza de costas, playas y ríos. 

Los colectivos colaboradores agradecen la ayuda de los voluntarios

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El servicio va dirigido a niños que tengan entre 3 y 12 años

El Concello de A Laracha facilitará la conciliación durante la festividad de Entroido
Redacción
Las entradas pueden adquirirse de lunes a viernes o el mismo día de la función una hora antes del comienzo | cedida

La programación del Auditorio de Vimianzo incluye catorce espectáculos hasta mayo
Manuel Froxán Rial
La senda cicloturística de Camariñas pasa por el cabo Vilán

La Costa da Morte suma más de 227 kilómetros y cinco rutas ciclísticas de interés paisajístico
A. Pérez Cavolo
Imagen del Lubiáns-Oviedo Booling

El Lubiáns despide la primera vuelta en la pista del Liceo
Manuel Froxán Rial