Malpica destina 65.000 euros a reforzar el gasto social con cargo al POS Adicional 1/2026

En una reunión extraordinaria celebrada a última hora de la mañanadel miércoles, la corporación municipal de Malpica dio luz verde a la participación del Concello en el Plan Único Adicional 1/2026 de la Diputación de A Coruña al objeto de reforzar las partidas de gasto social.

El acuerdo se adoptó con los cinco votos a favor del grupo de gobierno del Partido Popular y la abstenciones de los representantes del PSOE, BNG y Alternativa dos Independentes por Malpica.

De este forma, la consignación de 64.535,60 euros que le corresponden al Ayuntamiento de Malpica se destinarán a reforzar y ampliar distintos programas de carácter social con el fin de mejorar la atención a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad.

Según explicó el alcalde, Eduardo Parga, 23.000 euros de ese montante total se emplearán para ampliar las ayudas de emergencia y atención a las necesidades sociales de las unidades de convivencia en riesgo de exclusión social.

Otros 8.987,63 euros se reservarán para creación o ampliación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) en programas específicos como comida sobre ruedas, Xantar na Casa y/o lavandería.

Otros 16.000 euros se invertirán en la creación o ampliación de servicios complementarios, ayudando a mantener un año más la apuesta por el servicio de fisioterapia a domicilio.

Para programas de conciliación y respiro familiar se reservan 9.250 euros, en tanto que los 7.300 euros restantes se emplearán para financiar medidas extraordinarias que los profesionales del departamento de Servicios Sociales consideren urgentes e imprescindibles para atender a personas especialmente vulnerables.

Desde el grupo de gobierno destacan que este reparto responde a criterios de equidad y equilibrio, permitiendo mejorar la cobertura de los servicios sociales municipales y contribuyendo al bienestar de la ciudadanía.

Ascensor

Por otra parte, la mesa de contratación se reunirá en fechas próximas a fin de retomar el expediente para la adjudicación del proyecto de instalación de un ascensor que permitirá acabar con las barreras arquitectónicas en la sede consistorial.

El presupuesto base de licitación fue de 79.698,94 euros (más IVA) y al concurso se presentó una única empresa.

El proyecto en cuestión sufrió múltiples vicisitudes, al punto de que fue objeto de una primera licitación por parte del tripartito (PSOE-BNG-AIM) salido de las elecciones de 2019, que lo acabó adjudicando a la empresa Barmacle Obras y Servicios por un montante de 66.150 euros.

La adjudicataria se limitaría a hacer unas catas y el foso, para luego solicitar una revisión de precios por el contexto inflacionario.

La Diputación como entidad encargada de la financiación de la obra obligó finalmente a rescindir el contrato y a recurrir a una segunda licitación, de la que se ha encargado el actual gobierno del Partido Popular, que espera que esta vez sea la definitiva.