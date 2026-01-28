Hasta en 121.000 euros se cotizan los últimos pisos de obra nueva en Malpica

El edificio es el complejo más grande del municipio. y cuenta con piscina comunitaria en la parte alta de Canido Convistas

Los días de encontrar un piso de obra nueva en Malpica por menos de 50.000 euros quedaron atrás. En la actualidad, quien quiera tener un vivienda a estrenar en la localidad costera deberá pagar, como mínimo, 72.900 euros por un apartamento de una sola habitación (tipo loft) y si quiere algo más grande (dos habitaciones) deberán rascarse el bolsillo y desembolsar hasta 121.000 euros por estar a 300 metros de la playa de Canido.

Son los precios por los que se ofrecen en la actualidad algunas de las 23 viviendas que salieron a la venta hace poco en la promoción Fonte do Fraile, en A Camuza –parte alta de Canido–. En la zona es conocida por ser una de las pocas promociones, por no decir la única, con piscina comunitaria, y es demás de los pocos edificios “nuevos” de Malpica que aún tienen viviendas disponibles tras el bum de ventas que hubo en el municipio después de la pandemia, en el que prácticamente se saldó todo lo que había quedado de la crisis del ladrillo.

Precisamente eso y lo cotizado que está el municipio en los últimos años para pasar el verano –a lo que se suma el lucrativo negocio de la vivienda turística–, explica los precios, que casi se han triplicado en los últimos cinco años. En 2021, por ejemplo, un piso de dos habitaciones, en primera línea de playa y con vistas al mar, se cotizaba por unos 40.000 euros con plaza de garaje y trastero incluidos, mientras que por un inmueble sin vistas y una habitación menos, los precios bajaban hasta los 37.000 euros.

Son “chollos” que quedaron atrás y que es poco probable que se vuelvan a repetir. Pero pese a este aumento de los precios, lo cierto es que los pisos siguen teniendo mucha salida. Según la inmobiliaria carballesa Convistas, encargada de estas ventas, casi la mitad de los 20 inmuebles que salieron a la venta hace poco en el Portal 2 (el bloque tiene 7 portales) ya están reservados, entre ellos uno de los más caros. En este portal, los bajos que quedan disponibles (79 metros cuadrados, dos habitaciones y una terraza) rozan los 99.000 euros, a los que hay que añadir otros 8.900 euros si se quiere disponer de plaza de garaje y trastero.

Por un inmueble más pequeño, de 50 metros cuadrados en la primera planta, el que desee tener un piso de playa deberá pagar casi 93.000 euros, a lo que habrá que sumar los otros 8.900, en tanto que un ático de tamaño similar pero con balcón, cuesta 121.000 euros más la plaza del garaje y el trastero. Todos estarán listos para entregar el mes que viene.

Más económicas están las últimas tres viviendas que quedan en el portal 1 del edificio, que oscilan entre 72.900 y 78.900 euros sin plaza ni trastero. No obstante, no son los únicos pisos disponibles en el complejo, que es el más grande del municipio. De hecho, los portales 6 y 7 están sin habitar y hace un par de años se pusieron ambos bloques a la venta por casi dos millones de euros.