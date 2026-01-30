Malpica invertirá 290.000 euros del POS 2026 en obras y otros 266.000 en gasto corriente

Una sesión plenaria de archivo en Malpica Archivo

La corporación municipal de Malpica celebró este jueves el primer pleno ordinario del nuevo año en que se dio luz verde a la participación del Concello en el POS+ 2026 de la Diputacion de A Coruña, acuerdo que se adoptó con los votos a favor del grupo de gobierno del Partido Popular y la abstención de PSOE y BNG.

La propuesta del ejecutivo local está centrada en la mejora de servicios básicos, infraestructuras deportivas e inversiones en el medio rural.

Así, en el apartado de obras se contemplan dos proyectos.

Por un lado, el bombeo de aguas residuales en Seaia con una inversión de 198.439,04 euros y, por otro, la mejora de la cantina y de las instalaciones del campo de fútbol de Pedra Queimada, con un importe de 92.386,32 euros.

A gasto corriente se destinan 266.209,45 euros, con el fin de garantizar el funcionamiento y mantenimiento de los servicios municipales.

Dentro del Plan Complementario se se incluyen otros dos proyectos: la mejora de la eficiencia energética en el campo de fútbol de Xaviña (Buño), con un presupuesto de 59.993 euros; y el acondicionamiento de y mejora de las instalaciones de las escuelas de Pontella, por importe de 58.740,96 euros.

Mociones

En el apartado de mociones, se debatieron varias iniciativas presentadas por los distintos grupos municipales.

El BNG presentó una para la defensa y recuperación de la sanidad pública, que fue rechazada con 6 votos a favor (BNG y PSOE) y 6 votos en contra del PP, al no compartir los populares la afirmación de que la sanidad pública gallega está en proceso de desmantelamiento.

También se debatió una moción relativa a las consecuencias para la flota artesanal gallega de la entrada en vigor del reglamento europeo de control de pesca, que fue aprobada por unanimidad.

Los socialistas llevaron dos iniciativas al salón de sesiones, una sobre el servicio de médico de familia en el centro médico de Buño y, otra, sobre el servicio de pediatría en el centro de salud de Malpica.

Ambas mociones fueron rechazadas tras registrar 6 votos a favor (PSOE y BNG) y 6 votos en contra del PP, por cuanto, según se informó en el pleno, a partir del próximo lunes ambos servicios quedarán restablecidos con normalidad, por lo que el PP consideró innecesaria su aprobación.

Los populares, por su parte, presentaron una moción sobre la necesidad de que el Gobierno central flexibilice las obligaciones establecidas en el reglamento europeo de control de la pesca a la realidad operativa de la flota artesanal gallega.

La solicitud salió adelante con los 6 votos a favor del PP y las 6 abstenciones de PSOE y BNG.

El PP recuerda que, tras la aprobación de este reglamento en Europa en el año 2023, el PP gallego solicitó al Gobierno central la flexibilizaciòn de las medidas, tal y como Europa permite a los estados miembros, para adaptarlas a las particularidades de litoral gallego, pese a lo cual el Ejecutivo español hizo oídos sordos hasta ahora.

Para el PP malpicán la prioridad está clara: “estar ao lado da nosa xente do mar e defender os seus intereses por riba das siglas”.