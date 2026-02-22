Mi cuenta

Diario de Ferrol

Malpica

El Entroido se despide en Malpica con la tradición de los Madamitos y Ghuardineros y el Enterro de Faustino

Tras una intensa semana de actividades, el Carnaval llegó a su fin en la Costa da Morte este domingo con dos de los eventos más tradicionales de la comarca

Redacción
22/02/2026 21:23
Los Madamitos y Ghuardineros salieron por la parroquia malpicana de Cerqueda para despedir el Entroido
Los Madamitos y Ghuardineros salieron por la parroquia malpicana de Cerqueda para despedir el Entroido
Raúl López Molina
El Entroido se despidió este domingo después de una semana muy intensa. Como es habitual, el adiós lo dio en Malpica, en donde la tradición y la retranca se volvieron a dar la mano en una jornada prácticamente primaveral. Los más madrugadores fueron los Madamitos y Ghuardineros, que desde las once de la mañana comenzaron a recorrer la parroquia de Cerqueda, con sus coloridos disfraces y a ritmo de pandereta, para hacer salir a los vecinos y animarlos a bailar y a disfrutar de la última jornada del Entroido. 

Si bien es una tradición casi ancestral en Malpica, los Madamitos y Ghuardineros de Cerqueda demostraron que les queda mucha vida por delante y que el relevo generacional está asegurado en vista de los numerosos niños que participaron en los actos organizados por la asociación cultural Raigañas

Galería

Madamitos y Ghuardineros despiden el Entroido en Cerqueda

Los Madamitos y Ghuardineros salieron por la parroquia malpicana de Cerqueda para despedir el EntroidoVer más imágenes

Ya por la tarde, el broche final del Entroido lo puso como siempre el Enterro de Faustino. La comitiva fúnebre encabezada por sus viudas y queridas salió del centro cívico poco después de las cinco y media de la tarde, acompañando a Faustino y rogando que los presentes “beban un vaso de viño para celebrar a súa morte”. 

Galería

Enterro do Faustino en Malpica

El Enterro do Faustino en Malpica puso el broche de oro final al Entroido en la Costra da MorteVer más imágenes

Con la música de la charanga DGT, los actos protocolarios antes de la quema se llevaron a cabo en el centro del pueblo, donde sus viudas mostraban su dolor con desgarradores llantos fingidos. Luego se dirigieron al puerto, donde Faustino desapareció entre las llamas para cerrar un Entroido que ya da paso a la celebración de la Semana Santa en pocas semanas.

Concurso en Baíñas

El pabellón de Baíñas registró una gran asistencia de público la tarde del sábado para poner el broche final al Entroido en Vimianzo. Cientos de personas disfrazadas participaron en una jornada festiva marcada por el ambiente y la creatividad. En la categoría de comparsas, el primer premio fue para ‘Latexo Galego’, seguido de ‘Fios do Salitre’ y ‘A Fábrica da Lu’s. En grupos, venció ‘Soños impresos’, con ‘A luz do camiño’ y ‘Carantoña nas nubes’ en segundo y tercer lugar. 

En parejas, el jurado premió a ‘Os Chapalatas’, ‘As medusas’ y ‘Cabaliños do Monte Faro’. En individual adulto ganó ‘Abuela Gallega’, mientras que en infantil se impuso’ Princesa dos contos’. El premio a Familia de Vimianzo fue para ‘Os Pata de Palo e Palito’.

