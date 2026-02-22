Más de 200 escolares carballeses participarán en las visitas guiadas al jardín de Rosalía

Los actos del pasado año en el Xardín de Rosalía Archivo

El Concello de Carballo pone en marcha este lunes y martes un programa de visitas escolares guiadas al Xardín de Rosalía, coincidiendo con la celebración del Día de Rosalía y con el fin de acercar la figura y la obra de la autora de “Follas Novas” a las nuevas generaciones. Las visitas, organizadas por la Concellaría de Normalización Lingüística, están dirigidas al alumnado de 3º y 4º de educación primaria. A lo largo del recorrido, el alumnado participará en explicaciones didácticas adaptadas a su edad, recitados poéticos y propuestas musicales que permiten conocer de una manera dinámica y vivencial la importancia de Rosalía en la historia de la literatura gallega.

En esta edición participan los centros A Cristina, CEIP Nétoma-Razo, San Luis Romero, Bergantiños, Fogar y Gándara-Sofán. En total, más de 200 escolares. De la dinamización musical se encargarán miembros del grupo Raiceira con piezas inspiradas en la obra rosaliana, contribuendo a crear una experiencia cultural completa en la que poesía, música y naturaleza dialogan en un mismo espacio: el Xardín de Rosalía, inaugurado en 2023 en el parque do Anllóns.

Caldo de Gloria en Malpica

El Concello de Malpica también se suma a los actos del Día de Rosalía con un pasacalles para esta noche a cargo del grupo de cantos de taberna ‘Asubíos de Seaia’ en los seis locales hosteleros (Hamburg, Barra, O Pescador, Casa Antonio, O Mirador y Dársena) que esta tarde-noche ofertarán a sus clientes tapas de ‘caldo de gloria’. La biblioteca municipal de Malpica contribuye asimismo a la promoción de la figura y la obra de Rosalía hasta el sábado día 28