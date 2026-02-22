Mi cuenta

Malpica

Más de 200 escolares carballeses participarán en las visitas guiadas al jardín de Rosalía

En Malpica varios establecimientos de hostelería ofrecerán esta tarde Caldo de gloria

Redacción
22/02/2026 21:58
Los actos del pasado año en el Xardín de Rosalía
Archivo
El Concello de Carballo pone en marcha este lunes y martes un programa de visitas escolares guiadas al Xardín de Rosalía, coincidiendo con la celebración del Día de Rosalía y con el fin de acercar la figura y la obra de la autora de “Follas Novas” a las nuevas generaciones. Las visitas, organizadas por la Concellaría de Normalización Lingüística, están dirigidas al alumnado de 3º y 4º de educación primaria. A lo largo del recorrido, el alumnado participará en explicaciones didácticas adaptadas a su edad, recitados poéticos y propuestas musicales que permiten conocer de una manera dinámica y vivencial la importancia de Rosalía en la historia de la literatura gallega. 

En esta edición participan los centros A Cristina, CEIP Nétoma-Razo, San Luis Romero, Bergantiños, Fogar y Gándara-Sofán. En total, más de 200 escolares. De la dinamización musical se encargarán miembros del grupo Raiceira con piezas inspiradas en la obra rosaliana, contribuendo a crear una experiencia cultural completa en la que poesía, música y naturaleza dialogan en un mismo espacio: el Xardín de Rosalía, inaugurado en 2023 en el parque do Anllóns. 

Caldo de Gloria en Malpica

El Concello de Malpica también se suma a los actos del Día de Rosalía con un pasacalles para esta noche a cargo del grupo de cantos de taberna ‘Asubíos de Seaia’ en los seis locales hosteleros (Hamburg, Barra, O Pescador, Casa Antonio, O Mirador y Dársena) que esta tarde-noche ofertarán a sus clientes tapas de ‘caldo de gloria’. La biblioteca municipal de Malpica contribuye asimismo a la promoción de la figura y la obra de Rosalía hasta el sábado día 28

