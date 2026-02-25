La Xunta y la Federación de Redeiras O Peirao renuevan su colaboración para 2026

La conselleira do Mar, Marta Villaverde y la presidente de O Peirao, María Jesús González, firman el convenio | cedida

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, firmó un nuevo convenio de colaboración con la Federación Galega de Redeiras Artesás O Peirao, de Malpica, para el año 2026, con el objetivo de seguir apoyando el funcionamiento ordinario de esta entidad representativa de un oficio esencial para la actividad pesquera gallega.

El acuerdo, suscrito en el despacho de la titular de Mar, contempla una ayuda de 10.000 euros por parte de la Xunta para sufragar gastos corrientes derivados de la actividad que desarrolla la federación. De este modo, el Gobierno gallego mantiene un apoyo continuado a esta entidad desde hace años, con una inversión acumulada que alcanza los 122.000 euros desde 2017.

Durante el encuentro, Marta Villaverde puso en valor el papel estratégico de las redeiras dentro de la cadena mar-industria y reiteró el compromiso del Gobierno gallego con la dignificación, visibilización y fortalecimiento del colectivo, clave para la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad de las artes de pesca.

O Peirao, entidad creada en 2004 y con sede en Malpica, integra en la actualidad ocho asociaciones a lo largo del litoral gallego y representa alrededor de 150 profesionales. Entre sus objetivos figuran la mejora de las condiciones laborales y económicas de las redeiras, la lucha contra el intrusismo, el fomento de la prevención de riesgos laborales, la promoción de la igualdad y el impulso del relevo generacional.

La Consellería do Mar destaca la colaboración con esta entidad para avanzar en la profesionalización del oficio, reforzar su competitividad y garantizar el futuro de un sector tradicional e imprescindible para la pesca gallega.