Aprobado el proyecto de trazado de la glorieta de entrada a Malpica

Plano de planta de la glorieta prevista para la entrada al núcleo urbano de Malpica Cedida

El Consello da Xunta aprobó en su reunión de este lunes el proyecto de trazado para la construcción de una glorieta en el tramo de la carretera autonómica AC-418 que coincide con la entrada al centro urbano de Malpica.

La actuación, consistente en la reforma de la intersección de la rúa Ventorrillo con la rúa Canido y el acceso al CEIP Milladoiro, busca reforzar la seguridad y la funcionalidad en este punto del citado vial autonómico, lo que implicará un desembolso de más de 330.000 euros.

Con la intervención aprobada por el Gobierno autonómico, la Xunta se proponen actuar en el entorno de los puntos kilométricos 15+390-15+530 de la AC-418, zona especialmente sensible al tratarse de una intersección que da acceso al colegio público Milladoiro y al centro cívico de la localidad.

En esta zona de entrada al núcleo urbano de Malpica, la urbanización de los márgenes del vial autonómico se va densificando progresivamente al converger edificios de viviendas y equipamientos en una recta de 200 metros de longitud con una fuerte pendiente longitudinal descendente.

Los vehículos llegan a ese punto procedentes de una carretera con características interurbanas lo que, unido al trazado recto existente, da lugar a excesos de velocidad, a pesar de estar limitada a 50 kilómetros por hora en ese punto.

Para resolver esta situación, el proyecto que acaba de aprobar la Xunta contempla la reforma de la intersección de la calle Ventorrillo con la calle Canido y el acceso al CEIP Milladoiro.

Se propone así ejecutar la glorieta en cuestión alrededor del punto kilométrico 15+470 de la AC-418.

La rotonda dispondrá de una circunferencia de radio de 14 metros en el anillo exterior de la calzada y 8 metros de diámetro en el interior, que será de hormigón con una pequeña zona verde interior.

En los tramos de acceso y salida de la glorieta se prevé la realización de adaptaciones para su implantación.

En concreto, se actuará en la rúa Canido, afectada en una longitud de 10 metros, y en el acceso al colegio público, en un tramo de 20 metros.

La aprobación definitiva del proyecto por el Ejecutivo autonómico también conlleva la declaración de utilidad pública, por lo que se dispone la urgente ocupación de los terrenos afectados por el proyecto

Reposición de la parada del bus

Fruto de las aportaciones, también se incluye en el proyecto un estudio del cumplimiento de la normativa de accesibilidad, la reposición de la parada de autobús existente, la instalación de pavimento podotáctil en los pasos de peatones y de la correspondiente iluminación.

Además, se repondrán las aceras de casi tres metros y pavimento de loseta, dando continuidad a los itinerarios peatonales existentes.