Malpica recibe el distintivo SG City 50-50 por su compromiso con la igualdad de género

El alcalde y la concejala de igualdad con el reconocimiento | cedida

El pasado lunes el alcalde de Malpica, Eduardo Parga, y la concejala de Servizos Sociais e Igualdade, Marisol Blanco, recibieron a José Manuel Pérez, quien hizo entrega a Concello del distintivo SG City 50-50, un reconocimiento enmarcado en el proyecto Digecp que destaca el compromiso municipal con la igualdad de género.

El distintivo acredita el trabajo desarrollado desde el ámbito local para integrar la perspectiva de género en las políticas públicas y promover la igualdad entre mujeres y hombres. La concejala de Igualdad, Marisol Blanco, señaló que “é un orgullo contar cun distintivo coma este, xa que supón un recoñecemento ao traballo constante que se está a desenvolver no noso concello en prol da igualdade real entre mulleres e homes e da integración da perspectiva de xénero en todas as políticas municipais”.

Por su parte, el alcalde afirmó que este reconocimiento confirma que las políticas de igualdad impulsadas por el Concello están recibiendo valoración positiva y “anima a seguir traballando con maior compromiso e dedicación nesta liña”. Ambos coincidieron en que el distintivo refuerza la apuesta municipal por la igualdad de oportunidades, la inclusión y la construcción de una sociedad más justa.