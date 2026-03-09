La Xunta y el Concello de Malpica destinan 1,25 millones a mejorar el saneamiento con una EDAR en Beo

La conselleria de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, con el alcalde de Malpica, Eduardo Parga en la reunión | cedida

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, mantuvo este lunes una reunión con el alcalde de Malpica, Eduardo Parga, en la que acordaron destinar 1,25 millones de euros para mejorar el saneamiento mediante la construcción de una nueva estación depuradora de aguas residuales, en el lugar de Beo, parroquia de Vilanova de Santiso.

En concreto, la Xunta, a través de Aguas de Galicia, financiará el 80% del proyecto, mientras que el 20% restante corresponderá a la Administración local. Esta actuación será cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de Desenvolvemento Rural Galicia 2021-2027.

La previsión es firmar en las próximas semanas el convenio de colaboración entre ambas administraciones, con el objetivo de que el proyecto salga a licitación en el primer semestre de 2026.

Depuradora de Buño

Además, en el encuentro se analizó la situación de la EDAR ubicada en el lugar de A Balsa, en Buño, con el objetivo de evaluar posibles actuaciones futuras y las vías de colaboración para acometerlas.

Durante la reunión, la conselleira reiteró que, aunque las competencias en materia de saneamiento y depuración son municipales, la Xunta mantiene su compromiso de prestar apoyo técnico y financiero a los ayuntamientos para garantizar un servicio de calidad.

La Xunta indica que este respaldo a las administraciones locales se refleja también en las cuentas de 2026, con un presupuesto global de Aguas de Galicia de 151,7 millones de euros, un 5,5% más que en 2025, de los cuales siete de cada diez euros se destinarán a abastecimiento y saneamiento (108,7 millones) y casi la mitad (73,6 millones), específicamente, a inversiones para mejorar o construir infraestructuras hidráulicas.