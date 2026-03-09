Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Malpica

La Xunta y el Concello de Malpica destinan 1,25 millones a mejorar el saneamiento con una EDAR en Beo

La Xunta destina 1,25 millones a mejorar el saneamiento de Malpica con una EDAR en Beo

Redacción
09/03/2026 19:54
La conselleria de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, con el alcalde de Malpica, Eduardo Parga en la reunión | cedida
La conselleria de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, con el alcalde de Malpica, Eduardo Parga en la reunión | cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, mantuvo este lunes una reunión con el alcalde de Malpica, Eduardo Parga, en la que acordaron destinar 1,25 millones de euros para mejorar el saneamiento mediante la construcción de una nueva estación depuradora de aguas residuales, en el lugar de Beo, parroquia de Vilanova de Santiso. 

En concreto, la Xunta, a través de Aguas de Galicia, financiará el 80% del proyecto, mientras que el 20% restante corresponderá a la Administración local. Esta actuación será cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de Desenvolvemento Rural Galicia 2021-2027

La previsión es firmar en las próximas semanas el convenio de colaboración entre ambas administraciones, con el objetivo de que el proyecto salga a licitación en el primer semestre de 2026.

Depuradora de Buño

Además, en el encuentro se analizó la situación de la EDAR ubicada en el lugar de A Balsa, en Buño, con el objetivo de evaluar posibles actuaciones futuras y las vías de colaboración para acometerlas. 

Durante la reunión, la conselleira reiteró que, aunque las competencias en materia de saneamiento y depuración son municipales, la Xunta mantiene su compromiso de prestar apoyo técnico y financiero a los ayuntamientos para garantizar un servicio de calidad. 

La Xunta indica que este respaldo a las administraciones locales se refleja también en las cuentas de 2026, con un presupuesto global de Aguas de Galicia de 151,7 millones de euros, un 5,5% más que en 2025, de los cuales siete de cada diez euros se destinarán a abastecimiento y saneamiento (108,7 millones) y casi la mitad (73,6 millones), específicamente, a inversiones para mejorar o construir infraestructuras hidráulicas. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Cartel Cine de Buño

La asociación O Quinteiro quiere recuperar la memoria del antiguo cine y salón de baile de Buño
Redacción
La conselleria de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, con el alcalde de Malpica, Eduardo Parga en la reunión | cedida

La Xunta y el Concello de Malpica destinan 1,25 millones a mejorar el saneamiento con una EDAR en Beo
Redacción
El alcalde y la concejala de igualdad con el reconocimiento | cedida

Malpica recibe el distintivo SG City 50-50 por su compromiso con la igualdad de género
Redacción
Paula Carballeira

Malpica centra las actividades sobre igualdad en el alumnado de los centros educativos
Redacción