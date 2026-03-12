El DOG recoge el anuncio con la aprobación del proyecto de la rotonda de la AC-418 en Malpica

Belén do Campo acompañada por el alcalde, Eduardo Parga, atendido a las explicaciones de los técnicos Cedida

La delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, estuvo este jueves en Malpica para informar de que el Diario Oficial de Galicia acaba de publicar el anuncio con la aprobación por parte del Gobierno gallego del proyecto de construcción de una glorieta para ordenar el tráfico y reforzar la seguridad en las inmediaciones del casco urbano de la localidad.

La inversión prevista supera los 330.000 euros.

Durante la visita a la zona, la representante autonómica destacó que esta intervención permitirá reforzar la seguridad vial en un tramo especialmente transitado del núcleo urbano, en el que confluyen el acceso al CEIP Milladoiro, al centro cívico y la varias calles.

Según explicó, este tramo de la AC-418 presenta una recta de alrededor de 200 metros y una pendiente descendente, circunstancias que, junto con el carácter más interurbano de la vía en los tramos previos, pueden favorecer que los vehículos circulen a mayor velocidad de la permitida, fijada en 50 kilómetros por hora.

Para contribuir a moderar el tráfico y ordenar mejor los movimientos de entrada y salida, el proyecto prevé transformar la actual intersección entre la AC-418, la calle Ventorrillo, la calle Canido y el acceso al centro educativo mediante la construcción de una glorieta ubicada alrededor del punto kilométrico 15+470.

En la actuación también se contemplan mejoras en las inmediaciones de la glorieta, actuando en la rúa Canido y en los accesos al colegio.

También serán renovadas las aceras, se instalará pavimento podotáctil en los pasos de peatones y se repondrá la parada de autobús existente.