El grupo socialista malpicán seguirá reuniendose con la vecindad los próximos meses

El PSdeG-Psoe de Malpica continúa realizando reuniones con la vecindad del municipio en sus distintas parroquias, con el objetivo de escuchar de primera mano sus demandas, necesidades e inquietudes y trasladarlas al pleno municipal.

Estas reuniones continuarán el domingo 22 de marzo en Cerqueda, a las 12:30 horas, en las Escolas das Pozacas. En abril, visitarán el domingo 12 el local social de Mens, a las 12:00 horas.

El domingo 19 de abril será el turno de Leiloio, a las 11:00 horas en las Escolas da Raxeira, y el domingo 26, el de Vilanova de Santiso, en las Escolas de Beo, a las 12:00 horas.

Estas sesiones buscan fomentar la participación de la vecindad en la vida política municipal y garantizar que todas las parroquias tengan voz en la gestión local.

Desde la Agrupación Socialista Local señalan que estas reuniones “forman parte do compromiso do PSdeG de Malpica cunha política de proximidade, escoita activa e defensa das parroquias, co obxectivo de dar voz á veciñanza e trasladar as súas reivindicacións ás institucións correspondentes”.

La serie de encuentros comenzó el 18 de enero en Barizo, continuó el 25 de enero en el Teleclube de Buño y el 1 de febrero en Cambre.