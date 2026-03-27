Malpica destinará más de 577.000 euros de su remanente a abonar facturas pendientes a proveedores

El Concello de Malpica utilizará 577.086 euros del remanente de tesorería para hacer frente a facturas pendientes, según aprobó el pleno municipal el jueves.

Este reconocimiento extrajudicial de crédito y el suplemento de crédito 1/2026 fueron aprobados inicialmente con los 6 votos a favor del PP, los 5 en contra de PSOE y AIM y las 2 abstenciones del BNG.

Según el informe de intervención, el Concello cerró el ejercicio de 2025 cumpliendo con los objetivos de estabilidad presupuestaria, la regla de gasto y el límite de deuda.

La liquidación del pasado año deja un remanente de tesorería de 808.599 euros, de los cuales más de medio millón se utilizarán ahora para atender pagos pendientes.

Aun así, el Ayuntamiento mantendrá un superávit superior a los 200.000 euros, según los datos trasladados al pleno. Entre los puntos aprobados por unanimidad destaca también la solicitud de adhesión al convenio tipo entre la Xunta y el Concello para que sea la Administración autonómica la encargada de convocar y desarrollar los procesos selectivos unitarios de acceso a la Policía Local y a las plazas de auxiliares de policía local.

En el apartado de mociones prosperó, en cambio, la moción sobre el deficiente servicio de telecomunicaciones en Malpica, con el respaldo de AIM, PSOE y BNG y la abstención del grupo de gobierno.