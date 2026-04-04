La asociación O Quinteiro de Buño organiza una excursión a Allariz y al Pazo de Oca

Junta directiva de la asociación O Quinteiro Raúl López

La Asociación de Vecinos O Quinteiro de Buño organiza el 26 de abril una excursión a Allariz y al Pazo de Oca. El viaje incluye desplazamiento en autobús, visita guiada por el casco histórico de Allariz, comida en restaurante y entrada a los jardines del conocido como ‘Versalles gallego’.

El precio es de 60 euros para socios y 65 para no socios. Las plazas son limitadas y el plazo de inscripción finaliza el 19 de abril.