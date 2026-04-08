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Malpica

Malpica organiza la IV Xuntanza de Maiores para el 2 de maio en el Campo da Festa de Seaia

Redacción
08/04/2026 21:02
Una edición pasada de la Xuntanza de maiores de Malpica
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El Concello malpicán celebrará el primer sábado de mayo la cuarta edición de su Xuntanza do maiores, una cita ya consolidada en el calendario local y dirigida a la vecindad de mayor edad. 

El encuentro tendrá lugar en el Campo da Festa de Seaia, a partir de las 13.00 horas, en una jornada pensada para fomentar la convivencia, el ocio y el reconocimiento a las personas mayores del municipio. 

El programa incluye una comida de confraternidad con un menú compuesto por empanada, pulpo a feira, carne asada con patatas, sobremesa, café y bebidas. Además la jornada estará amenizada con la música en directo de Trío Rosel

Los interesados podrán formalizar su inscripción entre los días 20 y 24 de abril, en horario de mañana, a partir de las 9.30 horas, hasta completar aforo.

Para participar es preciso ser pensionista o jubilado, tener más de 55 años y estar empadronado en Malpica. El precio de la actividad es de 20 euros por persona.

Desde el Concello animan a toda la vecindad que cumpla estos requisitos a participar en esta jornada festiva, que busca reforzar los lazos sociales y poner en valor el papel fundamental de las personas mayores. 

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