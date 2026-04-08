Malpica organiza la IV Xuntanza de Maiores para el 2 de maio en el Campo da Festa de Seaia

Una edición pasada de la Xuntanza de maiores de Malpica

El Concello malpicán celebrará el primer sábado de mayo la cuarta edición de su Xuntanza do maiores, una cita ya consolidada en el calendario local y dirigida a la vecindad de mayor edad.

El encuentro tendrá lugar en el Campo da Festa de Seaia, a partir de las 13.00 horas, en una jornada pensada para fomentar la convivencia, el ocio y el reconocimiento a las personas mayores del municipio.

El programa incluye una comida de confraternidad con un menú compuesto por empanada, pulpo a feira, carne asada con patatas, sobremesa, café y bebidas. Además la jornada estará amenizada con la música en directo de Trío Rosel.

Los interesados podrán formalizar su inscripción entre los días 20 y 24 de abril, en horario de mañana, a partir de las 9.30 horas, hasta completar aforo.

Para participar es preciso ser pensionista o jubilado, tener más de 55 años y estar empadronado en Malpica. El precio de la actividad es de 20 euros por persona.

Desde el Concello animan a toda la vecindad que cumpla estos requisitos a participar en esta jornada festiva, que busca reforzar los lazos sociales y poner en valor el papel fundamental de las personas mayores.