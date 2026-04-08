Rescatados sanos y salvos los tres tripulantes de un pesquero hundido en los Baixos de Baldaio

El pesquero se hundió a dos millas al noroeste de los Baixos de Baldaio Salvamento Marítimo

Los tres tripulantes del pesquero ‘O Pillo’, con base en el puerto de Malpica, fueron rescatados sanos y salvos después de que la embarcación sufriese una repentina vía de agua y se hundiese a dos millas al noroeste de los conocidos como Baixos de Baldaio, en la costa carballesa.

Fue otro pesquero malpicán, el ‘Anzol’, el que a las 11:40 horas alertó a Salvamento Marítimo tras avistar la balsa salvavidas de la embarcación accidentada con sus tres tripulantes en el interior.

Los marineros y la lancha serían recogidos poco después por otro barco de Malpica, el ‘Carmen José’.

Toda apunta a que su navío sufrió una vía de agua y al ver que las bombas no daban achicado lo suficiente, optaron por lanzar al agua la balsa salvavidas para ponerse a salvo.

Salvamento Marítimo desplazó a la Salvamar Betelgeuse al lugar, en donde se haría cargo de los tres tripulantes que, afortunadamente, no sufrieron daño físico alguno en el naufragio.

El ‘O Pillo’ acabaría hundiéndose poco después.

Se trata de un pesquero de madera de unos diez metros de eslora que aparentemente estaba en buen estado y se dedicaba al arte de las vetas.

En el momento de producirse el accidente las condiciones del mar era aceptables, aunque había algo de viento y marejadilla.

Alrededor de la 1 de la tarde llegaron al puerto de Malpica a bordo de la Salvamar Betelgeuse tanto el patrón como los dos tripulantes del ‘O Pillo’, que son senegaleses.

Allí les esperaban familiares y vecinos.